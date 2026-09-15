배우 구교환과 신승호가 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 장도연을 만난다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트
배우 구교환과 신승호가 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 장도연을 만난다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트
배우 구교환과 신승호가 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 장도연을 만난다.

구교환과 신승호는 15일 오후 6시 공개되는 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에 출연한다. 두 사람은 영화 촬영 과정과 현장에서 있었던 일들을 공개할 예정이다.

'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 다시 살아나는 능력을 알게 되고, 이후 의문의 인물들에게 쫓기면서 벌어지는 이야기를 그린다.

구교환은 죽을수록 강해지는 능력을 가진 석환을, 신승호는 석환을 쫓는 미스터리한 인물 블랙을 연기한다.
배우 구교환과 신승호가 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 장도연을 만난다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트
배우 구교환과 신승호가 영화 '부활남: 더 레드' 개봉을 앞두고 장도연을 만난다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트
두 사람이 한 작품에서 만난 것은 넷플릭스 'D.P.'에 이어 두 번째다. 이날 '살롱드립'에서는 다시 호흡을 맞춘 소감과 함께 액션 장면을 준비한 과정, 촬영 현장에서 있었던 일 등을 이야기한다.

구교환에게는 이번이 네 번째 '살롱드립' 출연이다. 여러 차례 장도연과 만났던 만큼 이날도 두 사람의 대화와 함께 신승호까지 합류한 세 사람의 이야기가 공개된다.

앞서 구교환과 신승호는 'D.P.'에서 각각 한호열과 황장수 역을 맡았다. 당시에는 서로 대립하는 관계로 만났던 두 사람이 '부활남: 더 레드'에서도 쫓고 쫓기는 관계로 다시 만나게 됐다.

특히 구교환이 맡은 석환은 죽은 뒤 72시간이 지나면 살아나는 데 그치지 않고 부활을 반복할수록 감각과 속도, 힘, 회복력 등이 강해지는 인물이다. 신승호가 연기하는 블랙은 이런 석환을 추격한다.

'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

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