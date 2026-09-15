배우 이준기가 '키드냅 게임'을 통해 3년 만에 안방극장에 복귀한다./사진제공=채널A

배우 이준기가 '키드냅 게임'을 통해 3년 만에 안방극장에 복귀한다./사진제공=채널A

배우 이준기가 '키드냅 게임'을 통해 3년 만에 안방극장에 복귀한다.다음 달 6일 첫 방송 되는 채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 벌어진 납치 사건을 다루는 스릴러다. 한국, 일본, 홍콩이 공동 제작했으며 사카구치 켄타로와 이준기가 처음으로 호흡을 맞춘다.이준기는 천재 의사 한기주 역을 맡는다. 한기주는 서울 출신의 실력파 외과의였지만 모종의 이유로 의료 현장을 떠난 인물이다. 현재는 사실상 은퇴한 상태로 후배들에게 간헐적으로 자문을 제공하며 조용한 삶을 살아간다.평온했던 일상은 하나뿐인 어린 딸이 납치되면서 무너진다. 한기주는 딸을 되찾기 위해 정체불명의 '키드냅 게임'에 뛰어든다. 생명을 살려온 의사로서의 신념과 딸을 구해야 하는 아버지의 본능 사이에서 선택의 기로에 놓인다.스틸에는 한기주로 변신한 이준기의 모습이 담겼다. 차분하고 절제된 분위기 속에서 과거의 상처를 품고 살아가는 인물을 표현한다.이준기는 '개와 늑대의 시간', '투윅스', '악의 꽃' 등에서 장르물 연기를 선보여왔다. 이번 작품에서는 딸을 구하기 위해 극한의 상황에 뛰어드는 아버지를 연기한다.제작진은 "이준기는 사랑하는 딸을 구하기 위해 한계를 넘나드는 아버지의 절박함을 밀도 높은 연기로 생생하게 그려냈다"며 "예측할 수 없는 딜레마 속에서 배우 이준기만이 가능한 고밀도 서스펜스가 더욱 강력한 시너지를 만들어낼 것이라 자신한다"고 전했다.'키드냅 게임'은 다음 달 6일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr