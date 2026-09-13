이지연이 결혼 소식을 알렸다./사진=SNS

이지연이 결혼 소식을 알렸다./사진=SNS

이하 이지연 SNS 전문

배우 이지연이 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 21기 영철과 부부의 연을 맺는다.이지연은 12일 자신의 SNS를 통해 웨딩 화보를 공개하며 "좋은 사람을 만나 함께 새로운 시작을 하게 됐다"고 결혼 소식을 전했다.공개된 웨딩 화보에는 초록빛 들판과 울창한 숲을 배경으로 영화 같은 순간을 연출한 두 사람의 모습이 담겼다. 이지연은 어깨 끈 리본 디테일이 돋보이는 슬리브리스 드레스와 은은한 비즈 장식의 풍성한 웨딩드레스를 입고 우아한 자태를 뽐냈고, 21기 영철은 베이지 톤 수트부터 깔끔한 블랙 턱시도까지 소화하며 듬직함을 보였다. 또 다른 사진에서는 청바지에 흰 상의, 스카프와 선글라스를 매치한 장난기 넘치는 시밀러룩 차림으로 다정하게 포즈를 취해 눈길을 끌었다.이지연은 "한 분 한 분 찾아뵙고 인사드리는 게 예의인데, 혹시나 부담을 드리진 않을까 망설이다 미처 소식을 전하지 못한 분들이 계신다"며 "서운한 마음이 드셨다면 부디 너그럽게 이해해 주셨으면 좋겠다"고 적었다. 이어 "편하게 연락해 주신다면 기쁜 마음으로 감사히 소식을 전해드리겠다. 축하해 주시는 마음 모두 잊지 않고 소중히 간직하며 예쁘게 살겠다"고 소감을 덧붙였다.1984년생인 21기 영철 역시 최근 자신의 SNS를 통해 "26년 9월, 살짝 늦은 결혼합니다"라는 글을 남기며 결혼을 공식화했다.21기 영철은 2024년 방송 당시 13년 차 철강 업계 파이프 영업 직군에 종사하고 있다고 밝혀 주목받았다. 당시 그는 인생의 남은 버킷리스트로 연애와 결혼, 자녀를 꼽은 바 있다. 이지연은 과거 국제 미인대회 '미스 글로브'에 한국 대표로 출전한 이력이 있는 배우다.좋은 사람을 만나 함께 새로운 시작을 하게 되었습니다.한 분 한 분 찾아뵙고 인사드리는 게 예의인데, 혹시나 부담을 드리진 않을까 망설이다 미처 소식을 전하지 못한 분들이 계십니다. 서운한 마음이 드셨다면 부디 너그럽게 이해해 주셨으면 좋겠습니다.편하게 연락해 주신다면 기쁜 마음으로 감사히 소식을 전해드리겠습니다. 축하해 주시는 마음 모두 잊지 않고 소중히 간직하며 예쁘게 살겠습니다:)태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr