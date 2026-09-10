SBS ‘재벌X형사2’

SBS 금토드라마 ‘재벌X형사2’ 안보현이 긴급 체포된다.‘재벌X형사2’는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 지난 10화 엔딩에서는 자신의 집에서 자고 있던 진이수가 깨어나 보니 옷과 손에 피가 묻어 있고, 거실 소파에 친구 김영환(최동구 분)이 피투성이가 된 채 숨져 있는 것을 발견하고 패닉에 빠지는 모습이 그려졌다. 같은 시각 진이수를 찾아온 강력 1팀이 피에 젖은 진이수와 시신을 동시에 목격하는 충격적인 장면이 전파를 탔다.공개된 스틸 속 진이수는 경찰들에게 양팔을 붙잡힌 채 수많은 취재진의 플래시 세례를 뚫고 연행되고 있어 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 쏟아지는 마이크와 카메라 앞에서도 굳게 입을 다문 채 굳어버린 진이수의 표정은 그가 직면한 거대한 위기의 무게를 고스란히 전한다. 또한 유치장에 갇힌 진이수의 망연자실한 모습이 철장 너머로 보인다.이와 함께 충격과 걱정에 휩싸인 강력 1팀의 모습도 눈길을 끈다. 팀의 기둥이자 든든한 파트너였던 진이수가 하루아침에 살인 용의자가 되어버리자 팀장 주혜라(정은채 분)는 깊은 고뇌와 참담함이 뒤섞인 눈빛으로 굳어있다. 박준영(강상준 분)과 최경진(김신비 분) 역시 믿기 힘든 현실 앞에 충격과 당혹감을 감추지 못하고 있다.앞선 방송에서 진이수는 갈수록 심해지는 공황 증세를 겪는가 하면, 자고 일어난 사이 집안이 쑥대밭이 된 모습을 목격한 뒤 약물 부작용을 의심하는 등 신변의 이상을 감지해 위기감을 높인 바 있다. 이에 과연 진이수가 자신의 통제를 잃고 친구를 살해한 것인지, 아니면 그를 함정에 빠뜨리기 위해 설계된 거대한 음모와 제3의 인물이 숨어있는 것인지 11화에서 밝혀진다.한편, ‘재벌X형사2’는 오는 11일 밤 9시 50분에 11화가 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr