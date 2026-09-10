김강우가 단란한 가족 일상을 공개했다. / 사진='김강우' 유튜브 캡처

김강우가 단란한 가족 일상을 공개했다. / 사진='김강우' 유튜브 캡처

배우 김강우가 아내에게 무릎베개를 시도했다가 거절당해 웃음을 안겼다.지난 9일 김강우의 유튜브 채널에 게재된 영상에는 식구들이 당진으로 번개 여행을 떠나는 모습이 담겼다. 김강우는 "(아이들에게) 바다를 한 번도 못 보여줬다"며 해수욕장으로 향했다.당진 해수욕장에 도착한 김강우 가족은 물놀이를 하며 즐거운 시간을 보냈다. 바닷물이 빠지자 갯벌에서 조개를 잡으며 신기해했다. 김강우는 흰 티셔츠를 입은 아들이 갯벌에 앉자 "티셔츠만 올리고 앉으면 안 돼?"라며 잔소리하기도 했다.김강우의 아내 한무영은 "애들이 좋아하면 됐다. 나야 (물놀이를) 별로 안 좋아하지만"이라고 말했다. 아들들과 놀다 지친 김강우는 허리가 아프다며 누우려고 했다. 한무영은 "재아가 아빠 베개 하라고 갖고 온 거야"라며 베개를 건넸지만 김강우는 한무영의 무릎에 누우려고 시도했다. 하지만 이내 거절당했다.김강우는 포기하지 않고 다시 무릎베개를 시도했고 결국 아내의 무릎에 누웠다. 한무영은 "더워요. 끈적거려요. 당신"이라며 현실 부부의 모습을 보여줬다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr