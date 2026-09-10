사진 = 정해인 인스타그램

사진 = 정해인 인스타그램

사진 = 정해인 인스타그램

사진 = 정해인 인스타그램

배우 정해인이 편안한 공항 패션으로 자연스러운 출국길 모습을 공개했다.정해인은 최근 자신의 인스타그램에 "🇰🇷 🛫 🇺🇲"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정해인은 베이지 컬러 볼캡과 그레이 후드티를 레이어드한 편안한 차림으로 비행기 좌석에 앉아 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 창가에서 들어오는 자연광이 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 하며 꾸밈없는 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 정해인은 탑승교를 걸으며 여권과 탑승권을 손에 든 채 뒤를 돌아 미소를 보내고 있다. 연한 데님 팬츠와 후드티를 매치한 캐주얼한 스타일이 편안한 분위기를 자아내고, 통유리 너머로 보이는 항공기와 공항 풍경이 출국길의 순간을 자연스럽게 담아냈다.또 다른 사진에서 정해인은 후드를 머리 위로 눌러쓴 채 실내 조경을 배경으로 셀카를 남기고 있다. 모자와 후드가 어우러진 차림에도 또렷한 눈매와 밝은 표정이 시선을 끌며 편안한 매력을 전했다.마지막 사진에서 정해인은 거울 앞에 서서 전신 셀카를 촬영하고 있다. 한 손을 주머니에 넣은 자연스러운 자세와 그레이 후드티, 연청 데님 팬츠의 조합이 깔끔한 스타일을 완성했고, 벽면 거울과 차분한 실내 공간이 담백한 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "발걸음 찍은게 킬포", "늘 응원합니다", "넘무 귀요오요", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "잘생겼어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1988년생으로 38세인 정해인은 '러브 바이러스'를 통해 배우 신세경과 호흡을 맞춘다. '러브 바이러스'는 고소득 엘리트 남녀가 9년간 연애 후 결혼을 앞두고 서로에게 '예방주사'를 놓으며 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱 코미디다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr