배우 이준이 '플레이리스트 109'의 마지막까지 MC로 활약했다./사진=텐아시아DB

배우 이준이 '플레이리스트 109'의 마지막까지 MC로 활약했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 이준이 '플레이리스트 109'의 마지막까지 MC로 활약했다.이준이 MC로 출연한 MBC '플레이리스트 109'는 누군가의 힘겨운 하루를 버티게 해준 '버팀송'을 찾아가는 프로그램이다. 이준은 다양한 게스트와 만나 이들의 인생에 힘이 된 노래를 공유하고 이야기에 귀 기울였다. 때로는 차분하게 사연에 공감하고, 때로는 유쾌한 리액션으로 분위기를 이끌었다.지난 8일 방송된 마지막 회에서는 시청자 60여 명의 이야기를 담은 특별 청음회 'The Last Track'이 열렸다. 이준은 관객들의 이야기를 경청하고 진심 어린 말로 감정을 나눴다. 여기에 다채로운 리액션을 더 하며 현장 분위기를 이끌었다.노래와 퍼포먼스로 MC 이상의 역할도 소화했다. 앞서 이준은 '걱정말아요 그대', '정류장' 등을 특유의 부드러운 음색으로 선보였다. 이석훈, 딘딘과 함께 부른 새로운 대국민 버팀송 '같이', '109'는 음원으로 발매됐으며 '쇼! 음악중심' 무대로도 이어졌다. 게스트들의 요청에는 위트 있는 댄스 챌린지로 응하며 예능감을 더했다.'플레이리스트 109'를 마친 이준은 최근 여러 예능에서 고정 출연자로 활동하고 있다. '나의 AI 파트너-기이안 연애'에서는 스튜디오 MC를 맡아 AI와의 연애를 바라보는 솔직한 시선을 전하고 있다. 이와 함께 '1박 2일 시즌4', 유튜브 '워크맨'에도 고정으로 출연하며 예능 활동을 이어가고 있다.이준은 평소 남다른 절약 습관을 공개하며 '연예계 대표 짠돌이'라는 캐릭터를 구축해왔다. 작품 활동뿐 아니라 서로 다른 색깔의 예능에서 꾸준히 고정 자리를 꿰차면서 활동 영역을 넓히고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr