배우 김혜수가 프랑스 하이 주얼리 메종 쇼메(Chaumet)와 함께한 화보를 공개했다.쇼메는 김혜수와 촬영한 W 코리아 10월호 '베스트 퍼포먼스' 커버를 9일 공개했다.화보 속 김혜수는 쇼메의 대표 컬렉션인 조세핀(Joséphine) 하이 주얼리를 착용했다. 절제된 표정과 포즈 속에서도 특유의 카리스마와 존재감을 드러냈으며, 다양한 주얼리 스타일링을 소화했다.특히 미니멀한 연출과 대비되는 화려한 주얼리 디자인이 김혜수의 강렬한 이미지와 어우러졌다. 오랜 연기 경력을 통해 쌓아온 깊이 있는 분위기와 쇼메 특유의 우아한 감성이 조화를 이뤘다.김혜수가 착용한 조세핀 컬렉션은 쇼메와 깊은 인연을 맺었던 조세핀 황후에게서 영감을 받아 탄생했다. 자신의 취향과 개성을 적극적으로 표현했던 조세핀의 이미지를 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.쇼메 측은 오랜 시간 자신만의 색깔을 구축해온 김혜수의 이미지가 조세핀 컬렉션이 지닌 독립적이고 주체적인 여성상과 맞닿아 있다고 설명했다.김혜수와 쇼메가 함께한 이번 화보는 W 코리아 10월호와 공식 채널을 통해 공개된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr