곽튜브가 '전현무계획4' 녹화에 참여했다. / 사진=텐아시아DB

곽튜브가 '전현무계획4' 녹화에 참여했다. / 사진제공=MBN

방송인 곽튜브가 2주 만에 '전현무계획4'에 돌아온다.오는 11일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 전현무와 곽튜브가 샤이니 민호와 함께 전북 완주를 찾는 모습이 공개된다.앞서 곽튜브는 해외 스케줄로 인해 2주간 녹화에 참여하지 못했다. 전현무는 그동안 곽튜브 없이 게스트들과 촬영을 진행했다. 2주 만에 다시 만난 전현무와 곽튜브는 완주 시민들에게 현지 맛집을 추천받으며 촬영을 시작했다.두 사람은 첫 번째 식당으로 두부 전문점을 찾았다. 두부 요리와 전라도 김치를 맛본 곽튜브는 "아내가 한국에 오랜만에 왔다고 집밥을 차려줬는데 여기가 더 맛있다"고 말했다.이후 이날의 '먹친구'로 샤이니 민호가 합류했다. 전현무는 민호를 두고 "내 춤의 원조"라는 힌트를 줬고, 눈을 가린 곽튜브는 민호의 복근을 만진 뒤 "완전 단단하다"고 감탄했다.전현무와 민호는 샤이니의 '루시퍼' 안무도 함께 선보였다. 이를 지켜본 곽튜브는 "찢었다"고 말했지만 민호는 전현무에게 "다시는 안 춰주시면 좋겠다"라며 상반된 반응을 보여 웃음을 안겼다.곽튜브가 2주 만에 합류한 '전현무계획4'는 오는 11일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr