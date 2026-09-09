아이들 미연/ 사진=유튜브 채널 '전도사' 캡처

아이들 미연 / 사진=유튜브 채널 전도사 캡처

그룹 아이들 미연이 건강 검진 콘텐츠로 간접 의료 광고 의혹에 휘말리자, 해당 영상을 게재한 유튜브 채널 제작진이 해명했다.유튜브 채널 전도사 측은 8일 "촬영이 진행된 의료기관으로부터 해당 콘텐츠의 광고·홍보 또는 제작을 의뢰받은 사실이 없으며, 콘텐츠 제작비, 광고비, 협찬비 등 어떠한 금전적 대가나 경제적 지원도 받은 사실이 없다"고 밝혔다.이어 "출연자의 건강 검진 및 진료 비용 역시 제작진 측에서 직접 지불하였습니다. 또한 특정 의료기관이나 의료진의 이용을 권유하거나 홍보하기 위한 목적 역시 없었음을 말씀드린다"고 덧붙였다.건강 검진 과정을 담는 과정에서 최초 공개본의 일부 장면에 의료기관을 식별할 수 있는 부분이 노출됐다. 이에 제작진은 문제가 되는 부분에 대해 추가 블러 처리를 하는 등 조치했다. 제작진은 "이후 전체 영상에 대해서도 다시 한번 면밀하게 확인했다"고 말했다. 더불어 "앞으로는 콘텐츠의 기획과 제작뿐만 아니라 공개 전 검토 과정에서도 더욱 세심하게 확인하여 콘텐츠를 제작하겠다"고 덧붙였다.지난 1일 유튜브 채널 '전도사'는 '아이들 미연, 서른 살 인생 첫 건강 검진, 저 헛소리 했어요?'라는 제목의 영상을 게시했다. 미연이 건강 검진과 수면 위내시경을 받는 모습이 공개됐다. 영상을 시청한 한 누리꾼이 지난 7일 국민신문고를 통해 서울 용산구보건소에 진정서를 제출하며 논란이 불거졌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr