밥값만 인당 20만원대…전희철 딸, 미스코리아는 놓쳤지만 5성급 호텔서 생파

농구 감독 전희철의 딸 전수완이 특급호텔에서 생일을 맞았다.전수완은 최근 자신의 SNS를 통해 서울 용산구에 위치한 그랜드 하얏트 서울에서 생일을 보낸 모습을 공개했다.공개된 사진 속 전수완은 생일 케이크를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 화이트 블라우스에 블랙 컬러 의상을 매치해 단정하면서도 여성스러운 분위기를 연출했다. 긴 생머리와 또렷한 이목구비도 시선을 끈다.특히 생일 장소로 선택한 그랜드 하얏트 서울의 고급스러운 분위기가 눈길을 끈다. 남산에 자리한 이 호텔은 총 615개 객실과 다양한 레스토랑 및 바를 갖춘 서울의 대표적인 특급호텔 중 하나다.식사 가격 역시 상당한 편이다. 현재 호텔 내 '더 테라스 키친' 뷔페 기준 성인 1인 가격은 주중 점심 16만9000원, 주중 저녁 19만9000원이며 주말·공휴일에는 점심 20만5000원, 저녁 20만9000원이다. 여름 시즌 풀사이드 다이닝 역시 성인 기준 15만원대 이상으로 책정돼 있다.전수완은 최근 미스코리아 선발대회에 도전하며 화제를 모으기도 했다. 농구계에서 오랫동안 활약해온 전희철의 딸이라는 점에서 출전 당시부터 관심을 받았다. 최종적으로 수상자 명단에는 이름을 올리지 못했지만, 대회 도전 이후에도 SNS를 통해 다양한 일상을 공개하며 근황을 전하고 있다.한편 전희철은 프로농구 선수 출신으로 은퇴 후 지도자의 길을 걸었으며 서울 SK 나이츠 감독을 맡아왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr