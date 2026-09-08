7일 '내 남은 연애'가 방송됐다. / 사진=SBS

7일 '내 남은 연애'가 방송됐다. / 사진=SBS

7일 '내 남은 연애'가 방송됐다. / 사진=SBS

'내 남은 연애' 김선호가 정예지, 김나영과 연이어 데이트하며 삼각관계에 놓였다.지난 7일 방송된 SBS 연애 리얼리티 '내 남은 연애' 6회에서는 정예지와 김나영, 두 사람과 데이트에 나선 김선호의 모습이 그려졌다.이날 '시간의 방' 매칭 결과 정예지와 김나영은 나란히 김선호와의 데이트를 확정했다. 반면 한도곤, 서로빈, 김종은, 김륜기는 한 사람에게 100분을 모두 건넸지만 데이트 매칭에 실패했다.먼저 김선호는 정예지와 세 번째 데이트에 나섰다. 영종도 바다로 향한 두 사람은 조개구이를 먹고 서로의 사진을 찍으며 시간을 보냈다. 이상형과 좋아하는 계절 등에 관해 대화를 나누던 김선호는 "이제 생각을 그만하기로 했다. 계속 망설이다가는 어중간한 상황이 될 것 같다"고 말했다.해변에서도 두 사람의 데이트는 이어졌다. 조개껍데기를 나눠 가진 뒤 다음 날 아침 식사까지 약속했다. 김선호는 "영화 같았다. 모든 순간을 잊지 못할 것 같다"고 했고, 정예지는 "선호 님이 선물 같았다. 생각보다 마음이 많이 크다는 걸 느꼈다"고 밝혔다.데이트에 실패한 김륜기와 서로빈은 단둘이 빨래방을 찾았다. 서로빈이 "너와 대화할 때 가장 편하다"고 하자 김륜기는 "편안하기만 하면 안 되는데"라며 "네가 마음에 들면 어떻게 해야 해?"라고 물었다. 서로빈은 "그냥 너 그대로 하면 된다. 있는 그대로 충분하다"고 답했다. 그동안 김종은에게 마음을 보였던 서로빈은 "다른 사람을 다시 한번 바라보려고 한다"고 말했다.이후 김선호는 김나영과 데이트에 나섰다. 김나영은 "수많은 사람 틈에서 선호밖에 안 보였다"며 처음부터 김선호에게 관심이 있었다고 고백했다. 이에 김선호 역시 "신호등 앞에 서 있는 나영 씨를 보고 심장이 뛰었다"고 털어놨다.남산 버스 투어에 나선 두 사람은 연애관과 결혼관에 관한 이야기를 나눴다. 서울 야경을 바라보던 김선호는 "영화 포스터의 한 장면 같았다"고 말했고, 김나영 역시 "오래 기억에 남을 순간"이라고 했다. 이를 지켜보던 도겸은 "큰일이 난 거야, 지금!"이라며 놀라워했다.두 사람은 이자카야에서도 가까운 모습을 보였다. 함께 메뉴판을 살펴보던 중 김선호는 김나영의 머리카락을 넘겨줬고, 이를 본 MC들은 놀라움을 감추지 못했다.같은 시각 하우스에서 김선호를 기다리던 정예지는 불안한 마음을 내비쳤다. 김선호가 늦은 시간까지 돌아오지 않자 "왜 이렇게 안 와?"라고 말한 그는 "설마 흔들릴까 하는 불안과 무서움까지, 오만 가지 생각이 들었다"고 털어놨다.방송 말미에는 김선호의 선택을 앞두고 눈물을 흘리는 정예지의 모습이 예고됐다. 정예지와 김나영 사이에서 김선호가 어떤 선택을 할지 궁금증을 남겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr