사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

사진 = 채정안 인스타그램

배우 채정안이 계절이 바뀌는 길목에서 감각적인 데일리룩을 공개하며 특유의 세련된 분위기를 뽐냈다.채정안은 자신의 인스타그램에 "가을 바람 불기 시작할 때🍂🤍"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 채정안은 화이트 퀼팅 패딩을 입고 흰 벽 앞에 자연스럽게 기대선 채 카메라를 바라보고 있다. 블랙 이너와 진한 데님 팬츠를 매치하고 머리 위에는 선글라스를 올린 편안한 스타일링으로 담백한 매력을 드러냈으며 브라운 가방을 손에 든 모습까지 더해져 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 채정안은 햇살이 비치는 건물 앞에서 한 손을 가볍게 내린 채 미소를 머금고 서 있어 여유로운 무드가 전해진다. 허리 벨트를 묶은 패딩 실루엣과 자연스럽게 흩날리는 긴 헤어가 어우러지며 꾸미지 않은 듯한 분위기 속에서도 깔끔한 스타일이 돋보였다.또 다른 사진에서 채정안은 계단에 앉아 선글라스를 착용한 채 정면을 응시하며 한층 시크한 매력을 선보였다. 접어 올린 데님 팬츠에 버건디 컬러 양말과 브라운 로퍼를 매치해 계절감을 살렸고, 벽돌 건물과 유리창이 배경이 된 공간이 차분한 분위기를 더했다.마지막 사진에서 채정안은 우편함 옆에 한쪽 팔을 가볍게 올린 채 서 있는 모습으로 시선을 끌었다. 화이트 패딩과 짙은 데님, 브라운 슈즈와 가방의 조화가 깔끔한 가을 스타일링을 완성했고, 건물 외벽과 햇살이 어우러진 배경이 사진 전체에 여유로운 분위기를 더했다.사진을 본 팬들은 "아름다우세요", "너무 멋지네요", "너무 예뻐", "누님짱", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "우아하세요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 채정안은 1977년생으로 49세다. 1995년 광고 모델로 데뷔했고 2005년 결혼했으나 2007년 이혼했다.채정안은 앞서 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종 언니'에 출연해 "잘 살려고 애쓰면서 살고 싶지 않다"며 재혼 의사가 없다고 밝혔다. 그러면서 "나는 죽음을 준비하고 살고 있다"며 "맥시멀리스트의 삶을 벗어나려 하는데 갑자기 죽으면 많은 짐들을 누가 정리할 거냐"며 미래를 걱정하는 모습도 보인 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr