앤팀(&TEAM) 'Mark on Me' 미디어 쇼케이스 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 의주 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 후마 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 케이 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 니콜라스 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 유마 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 조 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 하루아 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 타키 / 사진=YX 레이블즈

앤팀(&TEAM) 마키 / 사진=YX 레이블즈

그룹 앤팀(&TEAM)이 첫 국내 컴백 활동에 나선다. 강렬한 퍼포먼스 대신 섬세한 표현을 앞세워 음악적 변화를 시도한 가운데, 방시혁 하이브 의장과 후배 그룹 코르티스가 수록곡 작업에 참여해 힘을 보탰다.앤팀은 이날 서울 마포구 SBS 프리즘타워에서 한국 미니 2집 'Mark on Me'(마크 온 미) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.앤팀은 2022년 일본에서 데뷔한 데 이어 지난해 10월 한국 미니 1집을 발매하며 국내에서도 정식 데뷔했다. 이번 앨범은 한국 데뷔 이후 처음 선보이는 컴백작이다. 타키는 "다시 한국에서 활동할 수 있어 기쁘다. 저번에는 긴장감이 컸는데 이번에는 기대감으로 바뀌었다. 자신감도 더 생겼다. 아시아 투어를 하며 무대 경험을 쌓고 성장했다"며 "강한 에너지를 주로 보여드렸던 지난 곡과 달리 한층 섬세한 곡으로 돌아왔다. 앤팀이 이런 모습도 잘 어울린다는 이야기를 듣고 싶다"고 말했다.마키는 "첫 한국 활동은 우리가 더 넓은 무대로 나아가기 위한 큰 첫걸음이었다. 쉽지 않은 도전이었지만 멤버들 모두 열심히 노력해 큰 목표였던 밀리언셀러와 음악방송 1위를 이룰 수 있었다"고 돌아봤다. 이어 "첫 한국 활동 당시 쇼케이스가 기억에 남는다. 그때는 걱정이 더 컸다면 이번에는 더 큰 목표에 도전해 보고 싶다는 마음이 크다"고 기대감을 내비쳤다.앤팀은 신보를 통해 팀의 정체성인 '늑대 DNA'에 사랑이라는 감정을 더해 새로운 이야기를 펼친다. 세상으로부터 거절당해 스스로를 가두었던 늑대가 자신의 모든 모습을 있는 그대로 받아들여 준 '너'를 만나 조금씩 변화하는 과정을 그린다.타이틀곡 'Mark on Me'는 피아노 선율과 극적인 전개가 인상적인 팝 곡이다. 긴장감 있는 도입부를 지나 강렬하고 웅장한 분위기의 후렴으로 이어진다. 유마는 "솔직히 처음 들었을 때 '이 곡이 타이틀이라고?'라며 놀랐다. 그래도 지금의 우리라면 이 곡을 잘 표현할 수 있을 것이라고 생각했다"고 당시를 회상했다. 후마는 "숨소리 같은 작은 부분에도 신경을 썼다"며 섬세한 표현을 위해 힘썼다고 밝혔다.그간 강한 에너지와 칼군무를 내세웠던 앤팀은 이번 활동을 통해 색다른 모습을 보여준다. 멤버들은 "이번 곡은 노래와 시선, 표정 등으로 분위기를 표현하는 데 신경을 썼다. 아홉 명이 큰 동작을 보여드리지 않더라도 같은 표현을 하고 있다는 점이 전달되도록 합을 맞췄다"고 설명했다. 이어 "포인트를 하나 꼽자면 아웃트로의 댄스 브레이크다. 힘을 빼고 하는 댄스 브레이크가 처음이라 우리에게도 신선했다. 지금까지 보여드린 것과는 다른 앤팀의 매력을 보여드릴 수 있을 것 같다"고 말했다. 후마는 "샤이니 태민 선배님의 영상을 많이 보며 배웠다"고 덧붙였다.수록곡 'Good Boy'(굿 보이) 크레디트에는 방시혁 하이브 의장과 코르티스 멤버들 등이 이름을 올렸다. 특히 하이브 내 다른 레이블에 소속된 후배 그룹 코르티스의 참여는 트랙리스트 공개 직후 화제를 모았다. 의주는 "'Good Boy'를 처음 들었을 때 앤팀에게 잘 어울리는 에너지를 지닌 곡이라고 생각했다. 코르티스 멤버들을 비롯한 많은 분이 이 곡을 위해 노력해 주셔서 좋은 곡이 나왔다"며 "앞으로도 좋은 기회가 있다면 적극적으로 협업하고 싶다"고 말했다.이번 활동의 목표로는 SBS 음악방송 '인기가요' 1위를 꼽았다. 조는 "의주 형이 MC를 맡고 있는 '인기가요'에서 꼭 1위를 해보고 싶다. 아직 '인기가요'에서는 1위를 못 해봤다"며 "의주 형이 1위를 발표하면서 우리 이름을 직접 불러준다면 특별한 순간이 될 것 같다"고 말했다.앤팀은 지난 5~6일 일본 사이타마현 베루나 돔에서 공연을 열었다. 베루나 돔은 앤팀이 데뷔 후 오른 가장 큰 규모의 공연장이라는 점에서 의미를 지녔다. 의주는 "오랫동안 팬들에게 돔에서 만나자고 약속했는데, 이렇게 빠른 시일 내에 돔에서 공연할 수 있어 좋았다"며 "앞으로 더 큰 공연장에서 팬들과 공연을 즐길 수 있도록 열심히 하겠다"고 소감을 밝혔다.앞으로 더 다양한 지역과 무대에서 팬들을 만나고 싶다는 바람도 밝혔다. 케이는 "아직 가보지 못한 지역에 있는 팬들을 더 만나러 가고 싶다"고 말했고, 마키는 "'롤라팔루자'에 앤팀으로서 서보고 싶다"고 당찬 포부를 밝혔다.앤팀의 한국 미니 2집 'Mark on Me'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr