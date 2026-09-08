유재석이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 '틈만나면,'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

방송인 유재석이 녹화 도중 게임 소품으로 준비된 간식을 먹은 뒤 사과한다.8일 방송되는 SBS '틈만나면,'에서는 유재석, 유연석과 게스트 주우재, 존박이 홍대 일대를 찾아 시민들의 틈새 시간을 함께한다.이날 네 사람은 반사판을 튕겨 간식박스를 세우는 게임에 도전한다. 온몸을 움직여 반사판의 각도를 맞춰야 하는 미션에 멤버들은 높은 집중력을 보인다. 존박은 게임 도중 "이렇게까지 집중해 본 적이 없어"라며 지친 모습을 보이기도 한다.계속되는 도전에 유재석 역시 지쳐가던 중 간식박스를 뜯어 안에 있던 과자를 먹기 시작한다. 게임에 사용되는 소품에 손을 댄 예상 밖의 행동에 주변에서도 웃음이 터진다.유재석은 틈주인과 과자를 나눠 먹다가 뒤늦게 "죄송해요. 내가 먹어버렸네"라며 머쓱해한다. 네 사람이 게임을 무사히 마칠 수 있을지는 본 방송에서 공개된다.이날 방송에서는 '틈만나면,' 공식 굿즈에 얽힌 이야기도 공개된다. 유연석은 이니셜 'Y'가 새겨진 모자를 가리키며 "이 디자인 제가 직접 한 거다. 유연석의 Y다"라고 밝힌다.한편 '틈만나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr