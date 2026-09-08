배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 출신 윤혜진이 운동에 한창인 모습. / 사진=윤혜진 SNS

사진=윤혜진 SNS

배우 엄태웅의 아내 윤혜진이 공연이 끝난 후에도 자기 관리에 집중하는 면모를 보였다.윤혜진은 지난 7일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘도 끝!"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 윤혜진이 발레로 운동을 마무리한 모습. 특히 토슈즈를 벗은 그의 발은 붉어지고 굳은살이 보였으며, 심하게 휘어 있어 눈길을 끌었다.국립발레단 수석무용수와 모나코 몬테카를로 발레단에 몸담았던 경력이 있는 윤혜진은 지난달 8일 강동 아트센터에서 오랜만에 공연을 펼쳤다.한편 윤혜진은 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 딸은 지난 3월 선화예술중학교에 입학했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr