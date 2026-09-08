김종국이 작시발언을 한다./사진제공=KBS

김종국이 작시발언을 한다./사진제공=KBS

김종국이 ‘뼈우재’ 주우재의 벌크업 부심에 작심발언을 한다.8일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’) 328회에서는 전 국민의 최대 관심사인 ‘다이어트’의 모든 것을 파헤치기 위해 ‘천연 위고비’ 열풍의 주인공인 내분비내과 전문의 우창윤과 재활의학과 전문의 이종민이 출연한다.이날 녹화에서 주우재는 특유의 ‘모태마름 DNA’을 뽐내며 옥탑방을 발칵 뒤집는다. 주우재는 “나는 평생 살이 안 찌면서 살아왔다. 살면서 ‘나 살쪘다’라는 감정을 단 한 번도 느껴본 적이 없다”라고 해 옥탑즈의 원성을 산다. 이어 “최근 요 몇 달 사이에 70kg을 넘어가면서 태어나 처음으로 체중이 증가했다는 걸 느꼈다”라고 ‘벌크업 부심’을 뽐낸다. 그는 “심지어 발에도 살이 쪄서 신발 사이즈가 280mm에서 290mm로 늘었다”라며 남다른 증량 후기를 전한다.주우재의 ‘벌크업 부심’을 참다못한 ‘꾹관장’ 김종국이 매서운 눈썰미로 제동을 건다. 김종국은 흐뭇해하는 주우재를 향해 “보기에는 왜소함이 그대로인데 무게가 늘었다고 하니 내장 지방일 수 있다”라며 날카로운 일갈을 날린다. 발끈한 주우재가 “저 원래 팔뚝이 진짜 얇았는데 지금은 많이 두꺼워졌다”라며 당당히 팔뚝을 과시하지만, 김종국과 양세찬 모두 입을 모아 “너 아직도 얇아”라고 팩트 폭격을 날린다. 우창윤 역시 “근육 안에 글리코겐이 찬 상태일 수 있다”라는 날카로운 의학적 진단으로 주우재를 좌절하게 한다.옥탑방 MC들의 평소 식습관을 낱낱이 파헤치는 ‘옥탑즈 식단 점검’도 진행된다. 특히 우창윤 전문의는 주우재의 하루 식단을 확인하자마자 깜짝 놀라며 입을 다물지 못하고, 이종민 전문의와 함께 입을 모아 “최악이에요!”라며 경악을 금치 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr