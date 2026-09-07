사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

사진 = 정소민 인스타그램

배우 정소민이 파리 곳곳을 담은 여행 사진으로 여유로운 근황을 전했다.정소민은 최근 자신의 인스타그램에 "파리에서 행복한 시간들🫶🏻"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정소민은 야간 조명이 환하게 켜진 에펠탑 앞에서 양팔을 활짝 벌린 채 고개를 들어 타워를 바라보고 있다.정소민은 핑크빛 상의 위로 하늘색 셔츠를 걸친 편안한 차림에 헤드폰을 착용했으며 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 모습이 밤하늘과 어우러져 시선을 끈다. 에펠탑의 황금빛 조명과 주변 도로, 신호등, 광장을 오가는 사람들이 함께 담기며 현장의 분위기를 그대로 전했다.이어진 사진에서 정소민은 검은색 볼캡을 눌러쓴 채 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 얼굴을 가까이 담은 셀카 구도 속 뒤편에는 석조 조형물이 함께 보이며 은은한 조명 아래 자연스러운 표정이 편안한 분위기를 더한다.또 다른 사진에서 정소민은 차량 안에서 도시락을 들어 보이며 카메라를 바라보고 있다. 삼각김밥과 치킨, 과일이 담긴 도시락이 함께 보이고 화이트 톤 상의와 꾸밈없는 표정이 이동 중 일상을 담백하게 전한다.마지막 사진에서 정소민은 과일 가게 앞을 지나며 복숭아와 아보카도가 진열된 매대를 바라보고 있다. 크림 컬러 니트와 브라운 팬츠를 매치하고 큰 숄더백과 종이봉투를 든 모습이 눈길을 끌며 검은색 간판과 다양한 과일이 늘어선 거리 풍경이 파리의 일상을 한층 생생하게 담아냈다.앞서 알려진 바로는 정소민의 프로필상 키와 몸무게는 163cm에 44kg이다. 정소민은 데뷔 초 다소 통통한 이미지였으나 이후 약 10kg을 감량하며 슬림한 체형을 유지하고 있다.한편 1989년생으로 37세인 정소민은 최근 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '딜러' 출연을 확정 지었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr