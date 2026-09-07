사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

결혼을 앞둔 '나는솔로' 23기 옥순이 순백의 웨딩 콘셉트가 담긴 사진과 함께 설레는 마음을 전했다.23기 옥순은 자신의 인스타그램에 "너 드레스 입은 모습 못 보는 거야?하고 아쉬워해주는 친구들의 말에 나도 코찡~ 아쉬운 마음이 들었다"며 "하지만 이렇게 만나 축하해주고, 좋은 말을 건네주는 친구들과 지인들이 있다는 것이 참 고맙다"고 결혼을 앞둔 심경을 고백했다.이어 "쑥스러워서 표현은 제대로 못 했지만… 정말 고마워요. 🥹 요즘은 문득문득 묘하고 뭉클한 순간들이 생긴다"며 "20대부터 다니던 네일샵에서 웨딩 네일을 받는데, 예전에 옆에서 웨딩 네일을 받는 언니들을 신기하게 구경했던 내가 떠올랐다. 그렇게 결혼을 앞두고 있다는 게 조금씩 실감 나는 순간들이 생기지만…현실은 다음 주 신혼여행을 조금이라도 마음 편히 떠나기 위해, 업무에 영향이 없도록 남은 일을 잘 정리해야 한다는 압박과 불안함이.......😨결혼 준비하시는 모든 신부님들, 우리 모두 마지막까지 화이팅입니다🤍"라는 글을 남겼다.함께 공개된 사진에는 푸른 잔디가 펼쳐진 야외에서 화이트 골프웨어를 입고 웨딩 베일과 티아라, 흰색 선캡을 매치한 23기 옥순의 모습이 담겼다.23기 옥순은 한 손에는 흰 장미 부케를 들고 카메라를 향해 미소를 짓고 있으며 넓게 펼쳐진 잔디와 뒤편으로 늘어선 나무들이 어우러져 밝고 싱그러운 분위기를 완성했다. 순백의 의상과 부케, 베일이 자연스럽게 어우러지며 웨딩 콘셉트를 한층 돋보이게 했다.이어진 사진에서 23기 옥순은 베일을 쓴 채 화이트 골프웨어와 운동화를 착용하고 분홍색과 흰색, 은색 풍선을 양손에 든 채 환하게 웃고 있다. 비에 젖은 듯한 야외 테라스와 초록빛 잔디가 함께 담기며 한층 경쾌한 분위기를 자아냈고 실내에서는 같은 차림으로 풍선을 높이 들어 올린 채 환한 미소를 짓는 모습이 이어졌다.또 다른 사진에서 23기 옥순은 잔디 위에서 부케와 풍선을 함께 든 채 몸을 살짝 돌려 포즈를 취하며, 넓게 펼쳐진 필드와 흐린 하늘을 배경으로 여유로운 순간을 남겼다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "너무 편해보여요", "너무 예뻐", "결혼 축하행", "진짜 나솔에서 가장 예뻤던 옥순님", "결혼 축하드려요" 등의 댓글을 남기며 결혼을 앞둔 23기 옥순을 응원했다.한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다. 올해 9월 결혼식을 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr