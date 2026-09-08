배우 차예련이 패션쇼에서 늘씬한 비율을 자랑했다./사진제공=HB엔터테인먼트

배우 차예련이 패션쇼에서 늘씬한 비율을 자랑했다./사진제공=HB엔터테인먼트

배우 차예련이 패션쇼에서 늘씬한 비율을 자랑했다. 그의 신체 프로필은 키 172cm, 몸무게 48kg으로 알려졌다.소속사 HB엔터테인먼트는 6일 공식 소셜미디어를 통해 패션쇼에 참석한 차예련의 현장 사진을 공개했다. 차예련은 반짝이는 화이트 미니드레스에 같은 색상의 하이힐을 매치해 올화이트 룩을 완성했다. 깔끔하게 넘긴 헤어스타일과 화사한 메이크업으로 세련된 분위기를 더했다.짧은 드레스 아래로 길게 뻗은 각선미가 눈길을 끌었다. 172cm의 큰 키와 작은 얼굴이 어우러져 전신사진에서도 남다른 비율을 자랑했다.또 다른 사진에서 차예련은 카메라를 향해 미소를 짓거나 손가락 하트를 만들었다. 손을 흔들며 밝은 표정을 짓는 모습도 포착됐다.차예련은 배우 활동과 함께 개인 유튜브 채널 '차장금 차예련'을 운영하고 있다. 요리를 비롯해 뷰티, 패션, 가족과 함께하는 일상 등 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다. 남편 주상욱 역시 최근 드라마 '김부장'에 출연했다. 차예련과 주상욱은 2017년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr