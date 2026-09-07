'말자쇼'에서 배우 변우석이 언급된다. / 사진=텐아시아DB

정영주가 '말자쇼'에 출연한다. / 사진제공=KBS

배우 정영주가 '말자쇼'에서 극 중 사위였던 변우석을 언급한다.7일 방송되는 KBS2 '말자쇼'는 '잘하고 있는 걸까요?' 특집으로 꾸며진다. 이날 정영주가 게스트로 출연해 고민을 나눈다.정영주는 최근 '월드 장모'라는 별명을 얻었다고 밝히며 작품에서 사위로 만난 배우들을 언급한다. 특히 '선재 업고 튀어'의 변우석을 비롯해 '사내맞선' 안효섭, '낮과 밤이 다른 그녀' 최진혁 등의 이름이 연이어 등장한다.앞서 정영주는 큰 인기를 얻었던 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 임솔(김혜윤 분)의 어머니 박복순 역을 맡아 류선재(변우석 분)의 장모를 연기하며 이목을 끈 바 있다. 그는 극 중 사위들에 대해 "진짜 키우진 않았는데 키운 것처럼 대견하다"라며 애정을 나타낸다. 이에 MC 정범균은 정영주의 사위 자리를 노려 웃음을 안긴다.이날 정영주는 오디션에서 300번 낙방했다는 배우 지망생을 위해 즉석에서 심사위원으로 변신한다. 그는 "당락은 오디션장에 들어서는 일곱 걸음에서 끝난다"며 직접 조언에 나선다.138kg에서 66kg까지 체중을 감량한 22세 대학생의 사연도 공개된다. 반려동물 분야를 공부하고 있다는 사연자는 "사람들 앞에 서는 게 아직 부끄럽고 남들이 이상하게 볼까 봐 제대로 못 하겠다"고 고민을 털어놓는다. 이에 정영주와 김영희가 사연자의 자신감을 높이기 위해 나선다.'말자쇼'는 이날 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr