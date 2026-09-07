영화 '부활남' 스틸컷 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '부활남' 스틸컷 / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환과 강기영이 영화 '부활남: 더 레드'에서 절친으로 호흡을 맞춘다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취업준비생 석환(구교환)이 죽은 뒤 72시간이면 다시 살아나는 능력을 지녔다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하면서 벌어지는 이야기다.구교환은 죽을수록 강해지는 부활 능력자 석환을, 강기영은 그의 유일한 친구 영하를 연기한다. 두 사람은 사사건건 티격태격하면서도 결정적인 순간에는 서로를 돕는 오랜 친구 사이다.석환은 예상치 못한 상황에서도 유쾌함을 잃지 않는 인물이다. 반면 영하는 석환에게 쓴소리를 서슴지 않는 현실적인 직장인으로, 두 캐릭터의 상반된 성격이 극 중 웃음을 담당한다.앞서 공개된 메인 예고편에서도 두 사람의 관계를 엿볼 수 있다. 석환이 갑자기 빨간 머리를 하고 나타나자 영하는 무미건조한 반응을 보이고, 위기 상황에서는 복분자를 핑계로 상황을 모면하려 한다.추격과 액션이 이어지는 상황에서도 구교환과 강기영이 대사를 주고받으며 극의 분위기를 전환한다. 그동안 작품에서 능청스러운 연기로 웃음을 만들어왔던 두 배우가 친구로 만난 만큼 두 사람의 호흡 역시 영화의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr