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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘인생84’ / ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’

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그룹 트와이스 나연이 95억원 상당의 건물을 매입한 가운데, 기안84가 걸그룹 유스피어의 숙소를 찾아 멤버들의 현실적인 생활을 들여다봤다.4일 ‘인생84’ 채널에는 ‘소상공 아이돌’이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 기안84는 “오늘은 저희 채널에 현역 아이돌이 많이 나왔다. 리센느, BTS 진, 원더걸스였던 소희 등 많이 나왔는데 아이돌 출연 문의가 많이 온다”라고 운을 뗐다.이어 “대중들이 많이 알지 못하는 우리의 숨어 있는 아이돌을 찾아보려고 한다. 주식으로 치자면 저점 매수다”라고 말한 뒤 걸그룹 유스피어를 소개했다.이날 기안84는 유스피어의 숙소를 찾은 다음 함께 스케줄에 이동했다. 돈 이야기를 나누던 중 소이는 “제 계좌에 100원도 없다”고 밝혔다.기안84가 “그럼 뭐로 사냐”고 묻자 소이는 “엄마 카드”라고 답했다. 이어 “회사에서 해주시는 밥이 있긴 한데, 다른 거 먹고 싶을 때는 카드로 쓴다”고 설명했다.기안84가 “엄마 보면 눈물 나겠다”고 하자 소이는 “엄마가 저보다 더 울어서 제가 참는다”고 말했다.서유 역시 “저도 통장에 돈이 없다. 1500원?”이라고 밝혔다. 그러면서 “나중에 엄마한테 효도할 것”이라며 “부모님께 (받은 걸) 돌려드릴 수 있을 만큼 정도 벌고 싶다. 제 힘으로 벌고 싶다”고 자신의 바람을 전했다.기안84는 자신의 과거를 떠올리며 침착맨과 함께 살던 시절을 언급하기도 했다. 그는 “나는 옛날에 침착맨이랑 같이 살았다. 침착맨이 ‘여기서 나갈 때 1억씩 모아서 나가자’ 해서 ‘무슨 1억이냐?’ 했는데 일이 잘되면서 한 달에 300만, 700만원, 1800만 원 벌었다. 1년 만에 2억 모아서 나왔다”고 말했다.영상이 공개된 뒤에는 유스피어의 상황에 대한 다양한 반응도 이어졌다. 한 네티즌은 “옆집에서는 200만 축하하고 또 어떤집에서는 0원이고..피디니무 말처럼 참 얄궃다”라고 댓글을 남겼다.또 다른 네티즌은 “나도 방금 안원잘부 100만 큐앤에이 보고 딱 나왔는데 바로 밑에 이거뜸. 뭐랄까 말로 표현하기 힘든 먹먹함 같은게 느껴짐”이라는 반응을 보여 눈길을 끌었다.이날 리센느는 유튜브 채널 골드버튼을 받은 것을 기념해 라이브 방송을 진행했다. 멤버 원이는 팬들과 함께 골드버튼 획득을 축하했다.한편 트와이스 나연은 지난 5월 서울 강남구 청담동 소재 토지와 건물을 95억원에 매입했으며, 지난달 24일 소유권 이전 등기를 마친 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr