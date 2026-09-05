고원희가 빌리언스와 한솥밥을 먹는다. / 사진=텐아시아DB

배우 고원희(32)가 빌리언스와 전속계약을 체결했다.지난 4일 빌리언스는 "오랜 시간 여러 작품에서 자신만의 매력을 보여준 고원희와 소중한 인연을 맺게 돼 기쁘다"며 "고원희가 배우로서 한층 더 빛나고 새로운 가능성을 발견할 수 있도록 세심한 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.고원희는 2013년 JTBC '궁중잔혹사 꽃들의 전쟁'에서 장렬왕후 조씨 역을 맡아 얼굴을 알렸다. 이후 KBS1 '고양이는 있다', KBS2 '왕의 얼굴', '별이 되어 빛나리' 등에 출연하며 활동을 이어갔다.이후 KBS2 '최강 배달꾼', JTBC '으라차차 와이키키', KBS2 '퍼퓸' 등에서 로맨스부터 코미디까지 다양한 장르를 소화했다. 특히 '으라차차 와이키키'에서는 강서진 역을 맡아 유쾌한 연기를 선보였고, '퍼퓸'에서는 모델 민예린으로 분해 색다른 모습을 보여줬다.또 고원희는 넷플릭스 시리즈 '연애대전'에서 신나은 역을, JTBC '킹더랜드'에서 승무원 오평화 역을 맡았다. 지난해 방송된 TV CHOSUN '다음생은 없으니까'에서는 쇼호스트 송예나로 출연하며 눈길을 끌었다.한편 고원희가 새롭게 합류한 빌리언스에는 아티스트 손현주, 조보아, 정성일, 허성태, 김하늘, 이준영, 정은지, 손상연 등이 소속돼 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr