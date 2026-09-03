개그맨 박성광의 아내 이솔이가 요트 위에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=이솔이 SNS

사진=이솔이 SNS

사진=이솔이 SNS

개그맨 박성광의 아내 이솔이가 생생한 여행 후기를 전했다.이솔이는 3일 자신의 인스타그램에 "코타키나발루에서 복귀했숩니당😌 두 번째인데... 다시 경험한 코타키는 정말 낭만적이네요..𓇼 ⋆.˚"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이솔이가 코타키나발루 여행을 즐기고 있는 모습. 특히 세계 3대 석양이라고 꼽히는 해변을 배경으로 이솔이는 비키니를 착용한 채 승마를 즐기는 등 멋진 그림을 만들어 눈길을 끌었다.앞서 이솔이는 지난 6월부터 박성광과 이혼설이 제기됐다. 이솔이가 자신의 SNS에 "지우고 싶은 과거가 있다", "밤새 서로를 설득하려 했던 시간이었다" 등 의미심장한 멘트를 털어놓는 영상을 업로드하면서다. 당시 한 누리꾼은 "설마 박성광 님과 이혼했어요?"라고 물었고, 이솔이는 "아니요"라며 일축했다.그러나 이혼설은 지난달 또다시 불거졌다. 이솔이가 누리꾼들의 질문에 답하는 과정에서 "여름 휴가를 남편과 가냐"는 질문에 "여행 스타일이 많이 다르다. 없는 시간을 빼서 휴가를 다녀오는 것이기 때문에 각자 즐겁게 다녀오자 주의다"라고 말했기 때문이다.한편 이솔이와 박성광은 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년 차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다. 그는 지난해 2세가 없는 이유를 해명하며 여성 암 투병 사실을 고백하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr