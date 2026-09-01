배우 허성태가 정해인과 다정한 분위기를 보이고 있다. / 사진=허성태 SNS

배우 허성태가 정해인을 향한 각별한 애정을 보였다.허성태는 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "Our sticky love"(이런 엿같은 사랑)이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 허성태가 정해인과 함께 미소를 짓고 있는 모습. 특히 허성태는 정해인이 업로드하는 게시물을 공유하는가 하면 그의 게시물에 다정하게 댓글을 남기는 등 깊은 애정을 보여 눈길을 끌고 있다.두 사람은 지난달 7일 공개된 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑'으로 호흡을 맞췄다. 작품은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자칭 남자친구라고 우기는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다. 허성태는 극 중 전 조직의 보스 백상길로 정해인과 맞붙는다.한편 작품은 고은새 역의 배우 하영의 증조부의 친일 행적 논란으로 홍보 일정에 차질이 생겼다. 하영은 차기작으로 예정됐던 '중증외상센터' 시즌2에서 자진 하차하겠다는 의사를 전달했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr