‘폭력성 논란’ 신승용, 사과문 게재 이후… ♥여친과 이탈리아서 평화로운 한때

피부과 의사 신승용이 '피의 게임3' 출연 당시 불거진 폭력적인 행동 논란 이후 여자친구와 이탈리아 여행을 즐기는 근황을 전했다.신승용은 최근 자신의 SNS에 여자친구와 함께 떠난 이탈리아 여행 사진을 공개했다. 사진 속 신승용은 현지의 한 야외 식당에 앉아 맥주를 마시며 여유로운 시간을 보내고 있다. 셔츠 단추를 자연스럽게 풀어 편안한 여행지 스타일을 연출했고, 여자친구와 함께 유럽 곳곳을 여행하며 찍은 순간들을 공유했다.신승용은 앞서 웨이브 예능 '피의 게임3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 피부과 의사라는 전문직 이력과 함께 게임에 적극적으로 임하는 모습으로 주목받았으나, 방송 과정에서 상대 출연자와 몸싸움을 벌이는 등 과격한 행동으로 폭력성 논란에 휩싸이기도 했다.논란이 커지자 신승용은 자신의 SNS에 직접 사과문을 게재했다. 그는 당시 상황에서 감정적으로 대응하고 과격한 모습을 보인 점에 대해 사과하면서 방송을 통해 자신의 모습을 객관적으로 돌아보게 됐다는 취지의 입장을 밝혔다. 함께 출연한 이들과 시청자들에게 불편함을 안긴 부분에 대해서도 사과하며 앞으로 언행에 더욱 신중하겠다는 뜻을 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr