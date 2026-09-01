/사진제공=큐브엔터테인먼트

데뷔 이래 지금까지 큐브엔터테인먼트와 인연을 이어온 그룹 i-dle(아이들) 소연이 첫 솔로 정규 앨범의 하이라이트 메들리를 공개했다.소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 31일 아이들 공식 SNS 계정에 소연의 정규 1집 '끝내주는 인생' 오디오 스니펫 영상을 게재했다.이번 영상은 밤 시간대 한강을 배경으로 촬영됐다. 소연은 "전 지금 한강이고, 하라메(하이라이트 메들리) 맞다. 지금부터 노래 들려드리겠다"고 말하며 라면을 먹거나 피크닉 매트에 눕는 등 일상적인 모습과 함께 수록곡들을 차례로 소개했다.영상을 통해 일부 공개된 타이틀곡 '퇴사할게여 (Narr. 기안84)'는 밴드 사운드를 기반으로 직장인의 정서를 다룬 곡이다. '그래 이팔청춘 후회하면 어때요 / 당장 저 문밖으로 떠나요 / 날씨 좋군요 바람 좋군요' 등의 노랫말이 담겼다.이와 함께 록 사운드의 'Bankroll', 콘서트와 페스티벌 등에서 먼저 선보였던 EDM 기반의 'icebluerabbit'과 'STAR', '야채 싫어 송' 등이 소개됐다. 마돈나의 'Like A Virgin'을 샘플링한 레트로 디스코 곡 'Amigo (Feat. 민수)', 소연이 직접 한 소절을 부른 '그냥 사랑하면 안 될까', '낭만 보내기' 등도 수록됐다.소연의 정규 1집 '끝내주는 인생'은 오는 7일 오후 6시 발매된다. 신보 발매에 앞서 2일 방송되는 EBS 1TV '스페이스 공감'을 통해 수록곡 전곡 무대를 먼저 공개할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr