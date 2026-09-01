미성년자 2명이 전동 킥보드를 타고 왕복 8차로를 가로지르는 모습. / 사진제공=JTBC '한블리'

'한블리' 패널들이 충격적인 사건에 경악을 금치 못한다. / 사진제공=JTBC '한블리'

'한블리'에서 무단횡단하던 전동 킥보드와 충돌하고도 신호위반 처벌 위기에 놓인 제보자의 사연이 공개된다.1일 방송하는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에서는 전동 킥보드 무단횡단 사고를 살펴본다. 공개된 블랙박스 영상에는 전동 킥보드 한 대가 왕복 8차로를 가로지르다 황색 신호에 교차로로 진입한 블박차와 충돌하는 모습이 담겼다. 당시 킥보드에는 미성년자 2명이 함께 타고 있었다.사고를 당한 차량은 출시된 지 하루밖에 되지 않은 신형 수입 전기차였다. 충돌로 전면부가 파손됐으며 예상 수리비는 약 1000만원이다. 제보자는 임신 31주 차 만삭인 아내와 함께 귀가하던 중 사고를 당했다고 밝혔다.제보자는 제작진과의 인터뷰에서 "정속 주행 중 정지선 인근에서 황색불로 변경됐다"고 설명했다. 이어 "급제동 시 교차로 점유로 인한 통행 방해와 후방 추돌 위험이 있어 그대로 진행했다"고 말했다. 충돌 이후 아내는 목과 허리 통증으로 치료받고 있으며 태아에게는 이상이 없는 것으로 전해졌다.그러나 사고 처리 과정에서 경찰은 제보자가 황색 신호에 교차로로 진입했다는 이유로 12대 중과실인 '신호위반' 처벌 대상에 해당한다고 통보했다. 신차 손해와 아내의 부상에도 불구하고 피의자 신분이 될 위기에 처한 사연에 패널들은 "곧 태어날 아기와 타려고 사셨을 텐데 속상하다"며 안타까움을 드러낸다.이날 방송에서는 정차 중인 택시 앞에서 발생한 자전거 사고도 다룬다. 공개된 영상에는 자전거 운전자가 택시 바로 앞에 쓰러진 뒤 이를 발견하지 못한 택시가 출발하면서 충돌하는 장면이 찍혔다.하차 승객의 결제를 마치고 운행을 시작한 택시 기사는 사고를 확인한 직후 119에 신고했다. 반면 자전거 운전자는 "택시가 주행 중 나를 들이받았다"고 주장했다.현장에 있던 목격자는 "자전거 혼자 넘어진 것"이라고 증언했다. 보험사 측은 전방주시태만을 이유로 택시의 과실이 50~60%라고 봤다. 하지만 최근 경찰이 '혐의 없음'으로 사건을 종결할 예정이라는 반가운 소식과 함께 사연의 자세한 내용이 공개된다.'한문철의 블랙박스 리뷰'는 매주 화요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr