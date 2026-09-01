사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

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사진=유튜브 '성시경의 만날텐데'

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배우 김선영이 갑자기 연예인이 된 소감을 전했다.31일 유튜브 채널 '성시경의 만날텐데'에는 영화 '비광'의 주역 하지원, 김선영이 출연했다.이날 성시경은 김선영에게 "어떻게 그렇게 연기를 잘하느냐"고 물었다. 김선영은 "잘 모르겠다"고 쑥스러워하며 오히려 성시경에게 뛰어난 가창력의 비결을 되물었다.성시경은 "방송에서는 부담이 있다. 콘서트는 하나도 안 떨린다"며 "콘서트에는 돈을 내고 나를 보러 와준 사람들이 모인다. 그런데 방송은 나를 싫어하는 사람도 보지 않나. 내 음향으로 노래하는 것도 아니니까 '잘해야 하는데'라는 긴장이 생긴다"고 털어놨다.이를 들은 김선영은 "나도 그런 것 같다"며 영화감독인 남편 이승원을 언급했다. 그는 "얼마 전에도 남편의 영화를 찍었다. 나는 남편 영화에 출연할 때 연기를 가장 잘하는 것 같다"고 고백했다.김선영은 "성시경 씨가 콘서트에 온 사람들은 자신을 좋아해서 돈을 내고 찾아온 관객이니 부담이 없다고 하지 않았나. 그것과 똑같다"고 설명했다.남편이 자신을 바라보는 시선에는 의심이 없다고. 김선영은 "내 남편은 우리나라에서 내가 연기를 제일 잘한다고 생각한다. 나를 향한 믿음이 엄청나게 크다"며 "그 믿음을 아니까 남편 앞에서는 정말 자유로워진다"고 밝혔다.다른 현장에서는 자신의 표현이 제대로 전달됐는지 끊임없이 확인하게 된다고 말했다. 그는 "다른 사람 앞에서는 내가 뭘 해도 상대가 조금 이해하지 못한 것 같으면 스스로 검증하게 된다"며 "그런데 남편에게는 나를 확실하게 이해할 거라는 신뢰가 있다"고 이야기했다.김선영은 "성시경 씨의 이야기를 듣고 '그래서 내가 남편 영화에서 연기를 제일 잘하는구나'라는 생각이 들었다. 오늘 큰 깨달음을 얻고 간다"고 말해 웃음을 자아냈다.오랜 연극 생활 끝에 뒤늦게 대중에게 얼굴을 알린 과정도 회상했다. 김선영은 "20살 때부터 연극을 했다. 내가 TV에 나오리라고는 생각도 못 했다"며 "연극을 하며 지내다가 아기를 낳고 갑자기 연예인이 됐다. '이런 신세계가 있었구나', '내가 TV에 나온다고?'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.김선영은 드라마 '응답하라 1988'을 통해 본격적으로 이름을 알렸다. 그는 "그전에 드라마를 한두 편 정도 했다. 무명 생활이 아주 길지는 않았다"며 "얼굴이 알려지기까지 1~2년 정도로 짧았다. '응답하라 1988'에 출연했을 때가 39세였다"고 밝혔다.한편 김선영이 출연하는 영화 '비광'은 톱스타 부부 중구와 남미가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주로 인해 파경을 맞은 뒤, 8년 후 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 모든 것을 걸고 진실을 파헤치는 이야기다. 오는 9월 2일 개봉한다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr