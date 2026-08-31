사진=KBS2 '말자쇼'

사진=KBS2 '말자쇼'

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'말자쇼' 개그맨 김기열이 후배 곽범과 임우일을 위해 제작진에게 항의했다가 자신만 '개그콘서트'에서 하차한 사연을 공개했다.31일 방송된 KBS 2TV '말자쇼'는 '화가 많은 사람들' 특집으로 꾸며진 가운데 개그맨 김기열이 객석에 등장했다.이날 김기열은 자신을 설명하는 '불의를 참지 못하는 싸움닭'이라는 표현에 강하게 공감했다. 김영희는 "정의로운 이야기와 바른말에 절대 빠질 수 없는 사람이 김기열"이라고 말했다.김기열은 "제가 그래서 손해를 많이 보고 살았다"며 과거 KBS2 '개그콘서트'에 출연했을 당시의 일을 떠올렸다.당시 김기열은 신인이었던 곽범, 임우일과 함께 코너를 녹화했다. 그러나 방송 과정에서 두 후배의 분량이 편집됐다고. 김기열은 "편집은 PD의 권한이니까 저는 그러려니 했다"고 말했다.곽범과 임우일의 생각은 달랐다. 김기열은 "두 친구가 '이건 좀 억울하다. 편집하지 않는다고 했는데 편집된 건 우리가 신인이고 힘이 없어서 그런 것 아니냐. 선배님이 이야기해 주셨으면 좋겠다'는 뜻으로 돌려서 말하더라"고 설명했다.후배들의 부탁을 외면하지 못한 김기열은 결국 직접 총대를 멨다. 그는 "제가 그러면 안 되는데 '개콘' PD에게 찾아가서 '왜 그랬느냐'고 물어봤다"고 털어놨다.대화를 나눈 뒤 예상하지 못한 결과가 돌아왔다. 김기열은 "서로 이야기를 하다가 저만 '개콘'을 하지 않게 됐다"며 후배들의 편집 문제를 제기했던 자신이 오히려 프로그램에서 하차했다고 밝혔다.그는 "그래서 그 두 친구도 저를 따라 나올 줄 알았다. 그런데 계속 잘하더라"고 말해 웃음을 자아냈다. 정범균이 "그 이후에도 후배들을 잘 챙겨주느냐"고 묻자 김기열은 "걔들은 그 일을 까먹었다. 제가 이야기하면 그제야 '아, 맞다!'라고 한다"고 답했다.다만 곽범, 임우일과의 현재 관계에는 문제가 없다고 강조했다. 김기열은 "물론 지금도 두 친구와 잘 지낸다. 하지만 그때는 결국 저만 손해를 봤다"고 씁쓸한 마음을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr