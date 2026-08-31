사진=한가인 김동준 SNS

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 배우 김동준이 자신과 닮은꼴로 유명한 한가인을 처음 만난 직후 벌어진 뜻밖의 일화를 공개했다.31일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 ENA 드라마 '신병4 : 사보타주'에 출연 중인 이현균, 김민호, 김동준, 남태우가 함께했다.이날 신동엽은 김동준의 대표적인 닮은꼴로 꼽히는 한가인이 '신병4'에 특별출연한 사실을 언급했다.앞서 한가인은 '신병3'에서 김동준이 연기한 전세계의 친누나 전우주로 사진만 등장했다. '신병4'에서는 직접 카메오로 출연해 김동준과 실제 극 중 남매로 호흡을 맞추게 됐다.김동준은 "'신병3'가 끝난 뒤 누나를 찾아뵀다. 유튜브 촬영을 겸해서 처음 만났다"고 회상했다.당시 한가인은 김동준에게 "너에게 도움이 된다면 언제든 나갈 수 있으니까 편하게 이야기해 달라"고 먼저 제안했다고. 김동준은 "그 말을 듣고 '신병4' 감독님께 말씀드렸더니 덥석 물었다. 그렇게 누나의 특별출연이 성사됐다"고 설명했다.신동엽은 한가인에 대해 "의리도 있고 웃긴 것을 좋아하는 사람"이라며 김동준을 위해 흔쾌히 출연을 결정한 의리를 칭찬했다.두 사람이 처음 만난 직후에는 공교로운 일도 벌어졌다. 김동준은 "저와 처음 만나고 누나가 바로 다음 날부터 심하게 아팠다. 한 일주일 정도 입원했다"고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.김동준은 촬영을 마친 뒤 한가인에게 "누나, 감사해요. 자주 봬요"라는 내용의 메시지를 보냈다고. 하지만 한가인에게서 돌아온 답장은 예상과 달랐다. 그는 "누나가 '나 입원했어'라고 답했다"고 전했다.연예계 대표 닮은꼴인 두 사람인 만큼 김동준은 오래된 도플갱어 속설을 떠올렸다. 그는 "도플갱어끼리 실제로 마주치면 둘 중 한 사람이 크게 아프다는 이야기가 있지 않나. 마침 처음 만난 다음 날 누나가 입원했다는 말을 들어서 깜짝 놀랐다"고 털어놨다.다만 한가인의 입원과 자신과의 만남이 실제로 연관됐다고 생각하는 것은 아니라고 강조했다. 김동준은 "꼭 그런 것만은 아니겠지만 상황이 공교로웠다"고 웃으며 유쾌한 해프닝으로 정리했다.김동준과 한가인은 닮은 외모로 오랫동안 화제를 모았다. 두 사람은 2024년 한가인의 유튜브 채널을 통해 처음 만났으며, 사진 속 남매를 넘어 '신병4'에서 직접 얼굴을 마주하는 남매로 인연을 이어가게 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr