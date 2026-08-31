그룹 튜넥스의 'BLUE MODE' 뮤직비디오 티저 캡처. / 사진 제공=IST엔터테인먼트

그룹 튜넥스(TUNEXX)가 컴백을 앞두고 신곡 'BLUE MODE'(블루 모드)의 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.튜넥스는 31일 공식 유튜브 채널을 통해 두 번째 미니앨범 'BLUE MODE'와 동명의 타이틀곡 뮤직비디오 티저를 선보였다. 이번 영상은 전체를 필름으로 촬영해 일상적인 공간에 놓인 멤버들의 모습을 차분한 분위기로 담았다.영상 전반에는 짙은 푸른색을 중심으로 한 화면이 이어진다. 후반부에는 멤버들이 각자의 공간에서 차례로 독무를 펼치며 분위기가 전환되고, 리드미컬한 그루브와 힙합 사운드도 일부 공개됐다.'BLUE MODE'는 보컬과 랩을 중심으로 구성된 곡으로, 멤버 인후, 시환, 타이라가 작사에 참여했다. 앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'SYNC UP'(싱크 업), 'ANSWER'(앤서), 'OVER X'(오버 엑스) 등 총 네 곡이 수록된다.튜넥스의 두 번째 미니앨범 'BLUE MODE'와 타이틀곡 뮤직비디오 본편은 오는 9월 2일 오후 6시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr