사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 비비와 동생 김나경이 시상식을 뜨겁게 달군 볼 뽀뽀에 숨겨진 계획을 공개했다.30일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 가수 겸 배우 비비와 트리플에스 김나경 자매가 출연해 솔직한 입담을 뽐냈다.이날 MC 김성주는 김나경이 시상식에서 비비에게 공개적으로 뽀뽀해 화제가 된 장면을 언급했다. 두 사람은 'MMA 2024'에 함께 참석했고, 비비가 베스트 뮤직스타일상을 받은 직후 가수석에 나란히 앉아 기쁨을 나눴다. 당시 김나경은 언니의 얼굴을 끌어당겨 볼에 진하게 입을 맞췄고, 해당 장면은 온라인에서 빠르게 퍼졌다.비비는 시상식 전부터 뽀뽀가 예고돼 있었다고 밝혔다. 그는 "둘 다 잘돼서 시상식 시즌에 함께 다닌 적이 있다. 그때 나경이가 '언니 오늘 상 타면 뽀뽀해줄게'라고 하더라"고 회상했다. 동생의 약속에 비비는 "나야 좋지"라고 생각하며 별다른 의심을 하지 않았다.그러나 수상 직후 뽀뽀 장면이 큰 화제를 모으자 비비는 동생의 진짜 목적을 알아차렸다. 그는 "내가 봤을 때는 이용당한 것 같다. 그걸 하고 바로 바이럴이 됐다"고 주장해 웃음을 자아냈다.비비는 동생에게 이용당했다면서도 섭섭함보다 대견함을 드러냈다. 그는 "조금 이용당하기는 했지만 뿌듯했다. 이 녀석이 이제 자기 몫과 기회를 챙길 줄 아는 사람이 됐구나 싶었다"며 언니다운 애정을 표현했다.김나경은 변명하지 않고 "정확하다"고 인정했다. 그는 "야망이 담긴 계획이었다. 뽀뽀하면 언니도 좋아하니까 서로 좋은 것 아니냐"고 당당하게 이야기했다. 언니를 향한 애정과 자신을 알리려는 계획을 동시에 충족한 셈이었다.비비와 김나경에게 뽀뽀는 특별한 일이 아니었다. 비비는 "원래 우리 집은 스킨십이 많다. 서로 뽀뽀하는 것이 일상이고 볼 뽀뽀는 거의 매일 한다"고 밝혔다. 김나경은 "지금도 할 수 있다"며 자리에서 즉석으로 비비의 볼에 입을 맞춰 출연진을 놀라게 했다.두 사람의 자연스러운 애정 표현에 현실 남매 조나단과 파트리샤는 충격을 감추지 못했다. 조나단은 "서로 옆에 나란히 앉아 있는 것 자체가 스킨십"이라고 선을 그었다. 파트리샤도 오빠와의 스킨십을 상상하며 "못 한다. 최악이다"라고 질색했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr