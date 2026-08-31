사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
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'냉장고를 부탁해' 비비와 동생 김나경이 시상식을 뜨겁게 달군 볼 뽀뽀에 숨겨진 계획을 공개했다.

30일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 가수 겸 배우 비비와 트리플에스 김나경 자매가 출연해 솔직한 입담을 뽐냈다.

이날 MC 김성주는 김나경이 시상식에서 비비에게 공개적으로 뽀뽀해 화제가 된 장면을 언급했다. 두 사람은 'MMA 2024'에 함께 참석했고, 비비가 베스트 뮤직스타일상을 받은 직후 가수석에 나란히 앉아 기쁨을 나눴다. 당시 김나경은 언니의 얼굴을 끌어당겨 볼에 진하게 입을 맞췄고, 해당 장면은 온라인에서 빠르게 퍼졌다.
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
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비비는 시상식 전부터 뽀뽀가 예고돼 있었다고 밝혔다. 그는 "둘 다 잘돼서 시상식 시즌에 함께 다닌 적이 있다. 그때 나경이가 '언니 오늘 상 타면 뽀뽀해줄게'라고 하더라"고 회상했다. 동생의 약속에 비비는 "나야 좋지"라고 생각하며 별다른 의심을 하지 않았다.

그러나 수상 직후 뽀뽀 장면이 큰 화제를 모으자 비비는 동생의 진짜 목적을 알아차렸다. 그는 "내가 봤을 때는 이용당한 것 같다. 그걸 하고 바로 바이럴이 됐다"고 주장해 웃음을 자아냈다.

비비는 동생에게 이용당했다면서도 섭섭함보다 대견함을 드러냈다. 그는 "조금 이용당하기는 했지만 뿌듯했다. 이 녀석이 이제 자기 몫과 기회를 챙길 줄 아는 사람이 됐구나 싶었다"며 언니다운 애정을 표현했다.
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
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김나경은 변명하지 않고 "정확하다"고 인정했다. 그는 "야망이 담긴 계획이었다. 뽀뽀하면 언니도 좋아하니까 서로 좋은 것 아니냐"고 당당하게 이야기했다. 언니를 향한 애정과 자신을 알리려는 계획을 동시에 충족한 셈이었다.

비비와 김나경에게 뽀뽀는 특별한 일이 아니었다. 비비는 "원래 우리 집은 스킨십이 많다. 서로 뽀뽀하는 것이 일상이고 볼 뽀뽀는 거의 매일 한다"고 밝혔다. 김나경은 "지금도 할 수 있다"며 자리에서 즉석으로 비비의 볼에 입을 맞춰 출연진을 놀라게 했다.

두 사람의 자연스러운 애정 표현에 현실 남매 조나단과 파트리샤는 충격을 감추지 못했다. 조나단은 "서로 옆에 나란히 앉아 있는 것 자체가 스킨십"이라고 선을 그었다. 파트리샤도 오빠와의 스킨십을 상상하며 "못 한다. 최악이다"라고 질색했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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