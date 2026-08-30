사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 김원훈이 자신만의 예능 철학을 꺼냈다가 유재석의 단호한 일침을 받았다.30일 방송된 SBS '런닝맨'에는 코미디언 김원훈, 가수 권은비가 게스트로 출연해 멤버들과 '할래? 말래?' 레이스를 펼쳤다.이날 김원훈은 자신에게 '진짜 원훈이'와 '가짜 원훈이'라는 두 개의 자아가 있다며 과장 없는 본모습을 보여주겠다고 선언했다. 평소 예능에서 웃음을 위해 과장된 모습을 드러냈다면, 이번에는 꾸밈없는 김원훈으로 임하겠다는 각오였다.김원훈은 이문세의 '빗속에서'를 선곡해 진지한 표정으로 노래를 시작했다. 예상하지 못한 발라드 선곡에 멤버들은 "예능 오프닝에 이런 노래는 잘 안 하지 않냐", "다른 게 있겠지"라며 술렁였다. 노래가 길어지자 유재석은 지석진에게 마이크를 건넸고, 지석진은 옆에서 추임새를 넣으며 가라앉은 분위기를 살리려 했다. 그러나 무대는 유재석의 지시와 함께 예상보다 빠르게 종료됐다.지예은까지 "예능에서 인트로가 너무 길면 안 된다"고 지적하자 김원훈은 참아왔던 소신을 밝혔다. 그는 "나는 예능에서 이건 좀 고쳐야 한다고 생각한다. 왜 코미디언이 나와서 매번 웃겨야 하냐"고 목소리를 냈다.이를 들은 유재석은 "네가 좀 고치는 건 어떠냐. 매번 웃기는 게 나을 것 같다"고 단호하게 응수했다. 양세찬도 유재석의 말에 공감했고, 하하는 "너 웃겨서 부른 거야"라고 직설적으로 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.김원훈은 "나는 내 모습을 보여주고 싶다"며 뜻을 굽히지 않았지만, 권은비에게만 다정한 멤버들의 태도를 언급하며 "은비 씨한테는 다 잘해준다"고 서운함을 드러냈다.이후 김원훈은 양세찬에게 자신의 오프닝 점수를 물었다. 양세찬은 "1점도 안 된다"고 냉정하게 평가하면서도 지석진의 말에 계속 딴지를 걸어보라고 조언했다. 김원훈은 곧바로 지석진을 향해 "지금 버스 공짜 아니냐"고 공격했고, 두 사람은 쉴 틈 없이 티격태격했다.지석진이 "나이 들어 보인다"고 외모를 지적하자 김원훈은 "아직 살아 계셨네요?"라고 맞받아쳤다. KBS 특채 10기인 지석진과 공채 30기인 김원훈은 기수 논쟁까지 벌이며 신경전을 이어갔다. 지석진이 "너 '청룡'에서 상 받았을 때 일어나서 박수 친 사람"이라고 강조하자 김원훈은 "누가 쳐달래요?"라고 받아쳐 유재석과 양세찬을 당황하게 했다.감정이 격해진 두 사람은 결국 몸싸움까지 벌였다. 이 과정에서 김원훈의 머리카락 한 가닥이 빠지자 양세찬은 "얘 머리 심었는데"라고 폭로했다. 김원훈은 빠진 머리카락을 바라보며 "한 가닥에 300원은 할 텐데"라고 아쉬워한 뒤 "4000모 심었다"고 솔직하게 고백해 마지막까지 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr