이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’



29일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진의 생애 첫 소개팅 과정이 공개됐다.



이번 만남은 개그우먼 김영희가 박서진을 위해 직접 마련했다. 김영희는 박서진이 성실한 청년이라며 모태솔로에서 벗어날 수 있도록 소개팅 자리를 준비했다고 설명했다. 박서진은 “32년 만에 처음”이라며 쑥스러워했다.



소개팅 상대는 개그우먼 황혜선이었다. 황혜선의 모습이 공개되자 스튜디오에서 이를 지켜보던 은지원은 “황정음 닮았다”며 외모에 감탄했다. 이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 두 사람은 이후 볼링을 함께하며 어색함을 풀었다. 볼링이 처음인 박서진은 자신 있게 무거운 공을 골랐고, 황혜선의 응원을 받자 “효정이 부르는 ‘오빠’와는 주파수가 다르다”고 말해 설레는 마음을 드러냈다.



데이트 분위기는 황혜선의 집으로 이어졌다. 두 사람은 함께 저녁을 준비하며 자연스럽게 대화를 나눴고, 박서진이 앞선 만남에서 직접 그려준 캐리커처도 집 안에서 발견됐다.



캐리커처를 여전히 간직하고 있던 황혜선의 모습에 박서진은 감동했다. 과거 황혜선이 그림값 대신 연락처를 주겠다고 했던 일을 떠올린 그는 이번에는 “지금도 유효하냐”고 물었고, 결국 연락처를 받았다.



하지만 마지막 장면에서 뜻밖의 사실이 드러났다. 박서진은 "연락은 했냐"는 질문에 "아직 한번도 연락 하지 않았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

29일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’에서는 박서진의 생애 첫 소개팅 과정이 공개됐다.이번 만남은 개그우먼 김영희가 박서진을 위해 직접 마련했다. 김영희는 박서진이 성실한 청년이라며 모태솔로에서 벗어날 수 있도록 소개팅 자리를 준비했다고 설명했다. 박서진은 “32년 만에 처음”이라며 쑥스러워했다.소개팅 상대는 개그우먼 황혜선이었다. 황혜선의 모습이 공개되자 스튜디오에서 이를 지켜보던 은지원은 “황정음 닮았다”며 외모에 감탄했다.두 사람은 이후 볼링을 함께하며 어색함을 풀었다. 볼링이 처음인 박서진은 자신 있게 무거운 공을 골랐고, 황혜선의 응원을 받자 “효정이 부르는 ‘오빠’와는 주파수가 다르다”고 말해 설레는 마음을 드러냈다.데이트 분위기는 황혜선의 집으로 이어졌다. 두 사람은 함께 저녁을 준비하며 자연스럽게 대화를 나눴고, 박서진이 앞선 만남에서 직접 그려준 캐리커처도 집 안에서 발견됐다.캐리커처를 여전히 간직하고 있던 황혜선의 모습에 박서진은 감동했다. 과거 황혜선이 그림값 대신 연락처를 주겠다고 했던 일을 떠올린 그는 이번에는 “지금도 유효하냐”고 물었고, 결국 연락처를 받았다.하지만 마지막 장면에서 뜻밖의 사실이 드러났다. 박서진은 "연락은 했냐"는 질문에 "아직 한번도 연락 하지 않았다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

‘모쏠’ 박서진이 32년 만에 처음 소개팅에 나서 화제를 모으고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr