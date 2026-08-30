방송인 랄랄이 금주 18일 만에 체중 10kg을 감량했다고 밝혔다.
30일 ‘랄랄ralral’ 채널에는 ‘금주 3주차 달라진 점’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 랄랄은 “제가 금주한 지 18일 차가 됐다”며 “서빈이한테 떳떳한 엄마가 되어보자. 그리고 인생을 다르게 살아보자”는 마음으로 금주를 시작했다고 밝혔다.
특히 랄랄은 한층 핼쑥해진 비주얼로 눈길을 끌었다. 그는 “핼쑥해지지 않았냐”라며“제가 진짜 77kg에서 지금 67kg”이라며 약 10kg을 감량했다고 전했다. 또한 체중 감량 과정에서 약물의 도움을 받지 않았다고 강조했다. 랄랄은 “마운자로, 위고비 이런 걸 안 한다. 제 의지만으로 금주한 것 아니겠느냐”며 “굉장히 자부심을 느끼고 뿌듯하다”고 말했다.
몸의 변화도 직접 언급했다. 랄랄은 “첫 번째로 눈알이 하얘졌다”며 “항상 충혈돼 있고 그랬는데 붓기도 많이 없어졌다”고 변화를 언급했다.
이어 자신의 쇄골을 가리키며 “붓기가 많이 없다. 쇄골 생긴 것 보이냐. 원래는 없었다”고 말했다.
금주로 생활 패턴도 달라졌다고 했다. 랄랄은 “시간과 돈이 겁나 절약된다”며 술을 마시던 시간에 넷플릭스를 보거나 취미를 찾고 다음 날 할 일을 정리한다고 밝혔다.
이에 당분간 금주를 이어갈 계획이라며 랄랄은 “그렇게 절제를 할 수 있을 때까지 금주를 하고 싶다”며 “컨트롤할 수 있을 때까지 좀 금주를 해볼 생각”이라고 밝혔다.
이어 체중 감량에 대해서는 “러닝도 가끔 하고 그냥 건강을 위해서 한다고 생각하니까 느리지만 꾸준하게 빠지더라”고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
30일 ‘랄랄ralral’ 채널에는 ‘금주 3주차 달라진 점’이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 랄랄은 “제가 금주한 지 18일 차가 됐다”며 “서빈이한테 떳떳한 엄마가 되어보자. 그리고 인생을 다르게 살아보자”는 마음으로 금주를 시작했다고 밝혔다.
특히 랄랄은 한층 핼쑥해진 비주얼로 눈길을 끌었다. 그는 “핼쑥해지지 않았냐”라며“제가 진짜 77kg에서 지금 67kg”이라며 약 10kg을 감량했다고 전했다. 또한 체중 감량 과정에서 약물의 도움을 받지 않았다고 강조했다. 랄랄은 “마운자로, 위고비 이런 걸 안 한다. 제 의지만으로 금주한 것 아니겠느냐”며 “굉장히 자부심을 느끼고 뿌듯하다”고 말했다.
몸의 변화도 직접 언급했다. 랄랄은 “첫 번째로 눈알이 하얘졌다”며 “항상 충혈돼 있고 그랬는데 붓기도 많이 없어졌다”고 변화를 언급했다.
이어 자신의 쇄골을 가리키며 “붓기가 많이 없다. 쇄골 생긴 것 보이냐. 원래는 없었다”고 말했다.
금주로 생활 패턴도 달라졌다고 했다. 랄랄은 “시간과 돈이 겁나 절약된다”며 술을 마시던 시간에 넷플릭스를 보거나 취미를 찾고 다음 날 할 일을 정리한다고 밝혔다.
이에 당분간 금주를 이어갈 계획이라며 랄랄은 “그렇게 절제를 할 수 있을 때까지 금주를 하고 싶다”며 “컨트롤할 수 있을 때까지 좀 금주를 해볼 생각”이라고 밝혔다.
이어 체중 감량에 대해서는 “러닝도 가끔 하고 그냥 건강을 위해서 한다고 생각하니까 느리지만 꾸준하게 빠지더라”고 전했다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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