이미지 크게보기 사진 = 이혜영 유튜브 채널

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배우 이혜영이 후배 지예은에게 샤넬백을 선물한 데 이어 결혼식 축의금으로 100만원까지 약속했다.30일 이혜영의 유튜브 채널에는 배우 지예은이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 두 사람은 약 3년 전 함께 작업하며 인연을 맺은 사이로, 이날 연애와 결혼 등에 대한 이야기를 나눴다.이혜영은 지예은의 연애 이야기를 꺼내며 현재 공개 열애 중인 댄서 바타에 대해서도 물었다. 이후 지예은과 바타의 사진을 본 이혜영은 “연애 허락한다”고 말해 웃음을 자아냈다.후배를 향한 선물도 준비했다. 이혜영은 지예은에게 자신이 사용했던 샤넬백을 건넸고, 지예은은 놀라움을 감추지 못했다. 이혜영은 “너무 그렇게 귀하게 들지 마라. 막 던져라”며 편하게 사용하라고 말했다.지예은은 “나 샤넬백 처음 받아본다. 내 인생 첫 샤넬백이다”라며 기뻐했다. 앞서 이혜영에게 받았던 미우미우 제품 역시 “제 인생 첫 미우미우였다”며 고마운 마음을 전했다.이혜영의 통 큰 선물은 여기서 끝나지 않았다. 두 사람은 결혼식 축의금에 대한 이야기를 나눴고, 이혜영은 아직 결혼 날짜도 정하지 않은 지예은에게 “초대를 네가 해준다면 영광스럽게 난 100만원”이라고 말했다.지예은이 놀라면서도 감사 인사를 전하자 이혜영은 “꼭 초대해줘야 돼”라고 거듭 강조했다. 이어 “웨딩드레스 이상한 것도 고르지 말고 나한테 물어보고”라고 말하며 후배의 결혼 준비까지 챙기는 모습을 보였다.한편 지예은은 현재 댄서 바타와 공개 열애 중이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr