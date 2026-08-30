이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘요정재형’

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배우 최민식이 흰머리를 그대로 유지하는 이유를 밝혔다.30일 정재형의 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 “최민식도 댓글 다 보고 있었다. 역대급 솔직함”라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 정재형은 최민식의 헤어스타일을 보면서 “흰머리를 해도 되겠구나 생각했다”라고 칭찬하자 최민식은 자신의 머리를 두고 “자연산”이라고 답했다.정재형이 “보통 염색하시는 분들이 많지 않냐”라고 묻자 최민식은 “근데 제가 알레르기가 있다”라고 밝혔다.이어 작품 때문에 염색을 해야 할 때는 약을 먹어야 한다며 “지르텍 같은 걸 먹고 염색을 해야 된다”라고 설명했다. 그러면서 “아니면 얼굴이 두 배만 해진다. 부어가지고”라고 말해 웃음을 자아냈다.염색약 알레르기 때문에 흰머리를 유지하고 있지만, 최민식에게도 외모에 대한 바람은 있었다. 그는 “아 저도 젊게 보이고 싶죠”라고 말해 솔직한 속내를 드러냈다.한편 최민식은 오는 9월 16일 한소희와 호흡을 맞춘 영화 ‘인턴’ 개봉을 앞두고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr