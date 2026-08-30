사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 운동을 앞둔 자연스러운 일상을 공개했다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 영상을 공개했다.공개된 사진 속 31기 정희는 거울 앞에 서서 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하고 있다. 화이트 캡을 착용한 채 네이비 컬러 스포츠 브라톱과 레깅스를 매치했으며, 목걸이와 팔찌, 배꼽 피어싱이 함께 어우러져 깔끔한 운동 스타일을 완성했다. 거울 너머로 보이는 실내 공간은 차분한 그레이 톤으로 꾸며져 있으며, 화면 상단에는 "달려보자 오늘도😜"라는 문구가 함께 담겨 운동을 앞둔 분위기를 더한다.한편 1993년생인 31기 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr