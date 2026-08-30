사진 = 정해인 인스타그램

사진 = 정해인 인스타그램

사진 = 정해인 인스타그램

배우 정해인이 한옥을 배경으로 단정한 슈트 비주얼을 공개했다.정해인은 최근 자신의 인스타그램에 "태하"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 정해인은 블랙 슈트에 화이트 셔츠와 블랙 타이를 매치한 단정한 차림으로 한옥 마당에 서 있다. 양손을 주머니에 넣은 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있으며, 기와지붕과 소나무, 분홍빛 꽃이 어우러진 풍경이 차분한 분위기를 더한다.이어진 사진에서 정해인은 시선을 옆으로 돌린 채 같은 자리에 서 있다. 단정한 실루엣이 자연스럽게 드러나는 슈트 차림과 여유로운 자세가 한옥의 고즈넉한 배경과 조화를 이루며 깔끔한 분위기를 완성했다.마지막 사진에서 정해인은 두 손을 뒤로 모은 채 정면을 바라보고 있다. 담담한 표정과 반듯한 자세가 돋보이며, 뒤편으로 이어지는 전통 한옥과 소나무, 분홍빛 꽃들이 함께 담겨 차분한 풍경을 완성했다.이를 본 팬들은 "선물 같은 사진", "늘 응원합니다", "오빠 알라뷰", "화이팅", "매일 멋져", "멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1988년생으로 38세인 정해인은 '러브 바이러스'를 통해 배우 신세경과 호흡을 맞춘다. '러브 바이러스'는 고소득 엘리트 남녀가 9년간 연애 후 결혼을 앞두고 서로에게 '예방주사'를 놓으며 벌어지는 이야기를 담은 로맨틱 코미디다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr