결혼 33년 차인 여에스더와 홍혜걸 부부가 지금까지 키스한 적이 없다고 고백한다./사진제공=KBS2

결혼 33년 차인 여에스더와 홍혜걸 부부가 지금까지 키스한 적이 없다고 고백한다./사진제공=KBS2

결혼 33년 차인 여에스더와 홍혜걸 부부가 지금까지 키스한 적이 없다고 고백한다.9월 1일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 의사 부부 여에스더와 홍혜걸이 출연한다. 프로그램은 이번 주부터 화요일로 편성을 옮긴다.여에스더와 홍혜걸은 결혼생활 33년 동안 키스를 한 적이 없다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 여에스더는 "키스는 영화 안에서만 하는 건 줄 알았지, 현실에서는 상상도 못 했다"고 털어놓으며 부부가 오랜 시간 키스하지 않은 이유를 설명한다.두 사람의 초고속 결혼 과정도 공개된다. 여에스더를 만나기 전까지 '모태솔로'였다는 홍혜걸은 연애를 시작한 지 94일 만에 결혼에 골인했다고 밝힌다. 서울대 의대 선후배 사이였던 여에스더와 홍혜걸은 한 의료 세미나에서 만나 연인으로 발전했다.홍혜걸은 당시를 떠올리며 "(여에스더와) 10시간씩 넘게 통화했다. 그땐 정말 시간 가는 줄 몰랐다"고 회상한다. 이어 홍혜걸은 "여에스더 대신 죽을 수 있다"고 말하며 결혼 33년 차에도 여전한 애정을 표현한다.여에스더와 홍혜걸의 결혼 생활과 러브스토리가 공개되는 '옥탑방의 문제아들'은 오는 9월 1일 오후 8시 30분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr