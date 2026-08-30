배우 정준원이 원작에서 '꽃미남'으로 설정된 권태성 캐릭터를 자신만의 색깔로 풀어내고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 정준원이 원작에서 '꽃미남'으로 설정된 권태성 캐릭터를 자신만의 색깔로 풀어내고 있다./사진=MBC 방송 화면 캡처

배우 정준원이 원작에서 '꽃미남'으로 설정된 권태성 캐릭터를 자신만의 색깔로 풀어내고 있다.지난 29일 방송된 MBC 금토 드라마 '유부녀 킬러' 10회에서는 권태성(정준원 분)이 킹피셔를 직접 목격한 뒤 4년 전 해공동 저격 사건을 다시 파헤치는 모습이 그려졌다. 방송에서는 20대 시절 킹피셔 사건을 다룬 뉴스를 보며 이야기를 나누던 태성과 동진(이상이 분)의 과거가 조명됐다. 당시 두 사람의 뒤편에 보나(공효진 분)가 있었다는 사실도 밝혀지면서 세 사람의 오래된 인연이 수면 위로 올라왔다.현재로 돌아온 태성은 동진을 걱정해 장은학을 찾아간 현장으로 향했다. 그곳에서 장은학이 킹피셔에게 저격당하는 모습을 직접 목격하면서 사건의 중심부에 한층 가까워졌다.태성은 부모를 살해한 원수의 죽음 앞에서 무너진 동진을 다독이면서도 킹피셔를 잡으려는 그와 기자로서 대립한다. 동진이 "너 기자잖아"라며 각자의 일을 하자고 말하자 태성은 홀로 사무실로 돌아가 '킹피셔 저격 현장' 단독 기사를 작성한다.현장에서 목격한 킹피셔의 긴 머리 실루엣을 떠올리고, 과거 자신을 납치했던 남자가 정말 킹피셔였는지 의문을 품는다. 범죄자 가석방 심사 과정의 허점과 재발 방지 대책을 짚는 후속 취재도 지시하며 기자로서 다시 움직이기 시작한다.태성은 4년 전 해공동 저격 사건까지 재조사한다. 당시 연창복의 죽음을 목격한 어린 아들을 찾아 나선 가운데, 동진 역시 킹피셔 전담 수사팀에 합류한다. 두 사람이 각자의 방식으로 보나에게 가까워지면서 세 사람의 관계에도 긴장감이 더해진다.정준원은 킹피셔를 직접 목격한 뒤 태성이 품게 된 의심을 절제된 표정과 눈빛으로 표현했다. 원수의 죽음 앞에서 무너진 친구를 다독일 때는 차분한 모습을 보이다가도 직업적 신념을 두고 동진과 맞서는 장면에서는 단호한 태도로 변화를 줬다.특히 "너 기자잖아"라는 동진의 말을 들은 뒤 다시 기사를 작성하는 장면에서는 기자 권태성의 본업에 초점이 맞춰졌다. 앞서 아내와 딸을 챙기는 다정한 가장으로서의 모습이 강조됐다면, 이번 회차에서는 킹피셔의 정체를 집요하게 추적하는 기자로 무게중심이 옮겨졌다.정준원이 맡은 권태성은 동명의 원작 웹툰에서 빼어난 외모를 지닌 '꽃미남'으로 설정된 인물이다. 보나가 첫눈에 반할 만큼 뛰어난 외모가 캐릭터의 주요 설정 중 하나였던 만큼 정준원의 캐스팅이 알려진 뒤 일각에서는 원작과의 싱크로율을 두고 갑론을박이 일기도 했다.윤종호 감독은 제작발표회에서 캐스팅에 관해 "사람마다 보는 눈과 생각이 다 다르다. 내 눈에는 정준원이 너무 잘생겼다"고 정준원을 향한 신뢰를 나타냈다. 이어 웹툰 속 미소년보다는 현실적인 결을 살리고 싶었다며 정준원이 자신이 생각한 것 이상으로 캐릭터를 소화했다고 평가했다.'유부녀 킬러'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr