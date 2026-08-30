비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다./사진=텐아시아DB
비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다./사진=텐아시아DB
비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다.

30일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 비비와 김나경 자매의 냉장고 속 재료를 활용한 15분 요리 대결이 펼쳐진다.

첫 번째 대결에서는 매운 음식을 좋아하는 두 자매를 위해 정호영과 박은영이 맞붙는다. 쌍둥이 언니가 있는 박은영은 "언니와 싸우면서 터득한 매운맛을 담아보겠다"며 자신감을 나타낸다. 이에 정호영은 "매운맛을 알 리가 없다"는 박은영의 도발을 받고 청양고추를 양손에 들고 직접 먹으며 맞선다.

본격적인 조리가 시작되면서 매운 연기가 퍼지자 출연진은 연이어 기침한다. 반면 비비와 김나경은 "맛있는 냄새가 난다"며 상반된 반응을 보인다.
비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다./사진제공=JTBC
비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다./사진제공=JTBC
시식에서도 두 사람의 남다른 매운맛 취향이 이어진다. 특히 비비는 음식을 맛보던 중 계속해서 '장원영'을 언급해 그 이유에 관심이 쏠린다. 강한 매운맛에도 비비와 김나경은 숟가락을 놓지 않는다. 이어 최현석과 손종원은 경상도 출신인 두 자매를 위한 해산물 요리로 대결한다.

요리에 앞서 손종원은 "최현석을 친형 삼고 싶다"고 고백한다. 최현석 역시 "손종원이 형이라 불러준다면 간, 쓸개 다 빼주겠다"고 화답한다.

그러나 대결 도중 예상치 못한 상황이 발생한다. 최현석에게 갑작스럽게 식자재가 날아들면서 현장이 술렁이고, 이를 지켜보던 출연진 역시 긴장한다. 15분간의 대결이 끝난 뒤 비비는 "심장이 멈추는 줄 알았다"며 당시 상황을 돌아본다.

'냉장고를 부탁해'는 30일 오후 8시 50분 방송된다.

이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr

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