비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다./사진=텐아시아DB

비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다./사진제공=JTBC

비비가 친동생인 그룹 트리플에스 김나경과 예능에 동반 출연한다.30일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 비비와 김나경 자매의 냉장고 속 재료를 활용한 15분 요리 대결이 펼쳐진다.첫 번째 대결에서는 매운 음식을 좋아하는 두 자매를 위해 정호영과 박은영이 맞붙는다. 쌍둥이 언니가 있는 박은영은 "언니와 싸우면서 터득한 매운맛을 담아보겠다"며 자신감을 나타낸다. 이에 정호영은 "매운맛을 알 리가 없다"는 박은영의 도발을 받고 청양고추를 양손에 들고 직접 먹으며 맞선다.본격적인 조리가 시작되면서 매운 연기가 퍼지자 출연진은 연이어 기침한다. 반면 비비와 김나경은 "맛있는 냄새가 난다"며 상반된 반응을 보인다.시식에서도 두 사람의 남다른 매운맛 취향이 이어진다. 특히 비비는 음식을 맛보던 중 계속해서 '장원영'을 언급해 그 이유에 관심이 쏠린다. 강한 매운맛에도 비비와 김나경은 숟가락을 놓지 않는다. 이어 최현석과 손종원은 경상도 출신인 두 자매를 위한 해산물 요리로 대결한다.요리에 앞서 손종원은 "최현석을 친형 삼고 싶다"고 고백한다. 최현석 역시 "손종원이 형이라 불러준다면 간, 쓸개 다 빼주겠다"고 화답한다.그러나 대결 도중 예상치 못한 상황이 발생한다. 최현석에게 갑작스럽게 식자재가 날아들면서 현장이 술렁이고, 이를 지켜보던 출연진 역시 긴장한다. 15분간의 대결이 끝난 뒤 비비는 "심장이 멈추는 줄 알았다"며 당시 상황을 돌아본다.'냉장고를 부탁해'는 30일 오후 8시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr