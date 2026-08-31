이현이가 과거 레스토랑을 운영하던 중 700만 원의 사기 피해를 당한 사실을 고백한다./사진=텐아시아DB

이현이가 과거 레스토랑을 운영하던 중 700만 원의 사기 피해를 당한 사실을 고백한다./사진제공=채널A

이현이가 과거 레스토랑을 운영하던 중 700만 원의 사기 피해를 당한 사실을 고백한다./사진제공=채널A

이현이가 과거 레스토랑을 운영하던 중 700만 원의 사기 피해를 당한 사실을 고백한다.31일 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '탐정 24시'에서는 "결혼을 약속한 천사 같은 누나의 정체를 알고 싶다"는 55세 남성의 사연이 소개된다.의뢰인은 2025년 2월께 지인과의 식사 자리에서 6세 연상의 여성을 처음 만난 뒤 연인으로 발전했다. 옥수수 도매업을 하던 그는 남은 물량을 직접 판매하기도 했는데, 여자친구는 5개월 동안 새벽부터 밤까지 길거리 옥수수 장사를 함께하면서도 별도의 대가를 받지 않았다.함께 지내는 동안 빨래와 요리까지 맡으며 의뢰인을 챙겼고, 두 사람은 만난 지 약 4개월 만에 결혼을 약속했다. 여자친구는 자신을 '100억 원대 자산가'라고 소개하며 "벤○와 마이바○ 중에 뭘 탈 거냐"고 묻는 등 고급 외제 차를 선물하겠다는 말도 건넸다.여자친구는 의뢰인에게 "떼부자로 만들어주겠다"며 코인 투자를 권유했다. 자기 아들이 투자한 코인이 150만원에서 1억5000만원까지 올랐다는 설명도 덧붙였다. 이를 믿은 의뢰인은 각종 투자 명목으로 총 7000만원을 여자친구에게 건넸다.의뢰인이 여자친구를 더욱 의지하게 된 계기도 있었다. 2025년 12월 어머니가 세상을 떠났을 당시 여자친구가 직접 장을 보고 밤새 제사 음식까지 준비하며 곁을 지킨 것. 이를 지켜본 김풍은 "감성 사기단"이라고 반응한다. 데프콘 역시 "의뢰인의 외로움과 슬픔이 여자친구의 먹잇감이 된 것"이라며 안타까워한다.그러나 의뢰인은 이보다 더 심각한 일이 있었다며 "이것 때문에 병도 생기고 약도 먹고 있다"고 털어놓는다. 사연을 들은 데프콘은 "60대 여성 혼자 벌인 일은 아닐 것 같다. 조직적으로 움직이는 팀 사기단 같다"고 의심한다.이현이도 일일 탐정으로 출연해 자신이 직접 겪은 사기 피해를 고백한다. 이화여자대학교 출신이라고 알려진 이현이는 자신을 "엄청난 팔랑귀"라고 소개한 뒤 과거 레스토랑을 운영하던 시절 겪은 일을 전한다. 당시 캐시미어 코트를 입은 한 남성이 단체 예약을 하면서 병당 25만원짜리 와인 10병을 준비해달라고 요청했다고.이현이는 직원에게 자신의 체크카드를 건네 와인 구매를 맡겼지만, 해당 남성이 중간에서 직원을 속여 카드를 가로챘다. 뒤늦게 이를 알게 된 이현이가 급하게 카드 사용을 정지했지만 이미 700만원이 인출된 뒤였다.사건 발생 약 1년 뒤 경찰로부터 사기범이 검거됐다는 연락을 받은 이현이는 이후 그의 정체와 추가 범행 사실도 알게 됐다고 밝힌다.'탐정들의 영업비밀'은 31일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr