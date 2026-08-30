밴드 엔플라잉 리더 이승협이 멤버들로부터 '독불장군'이라는 평가받는다./사진=텐아시아DB

밴드 엔플라잉 리더 이승협이 멤버들로부터 '독불장군'이라는 평가받는다./사진제공=KBS2

밴드 엔플라잉 리더 이승협이 멤버들로부터 '독불장군'이라는 평가받는다.30일 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 이승협이 새로운 보스로 합류해 엔플라잉 멤버들과의 일상을 공개한다.이승협은 엔플라잉의 리더이자 '옥탑방'을 비롯한 다수의 곡을 작업한 싱어송라이터다. 지난해에는 '선재 업고 튀어'에서 류선재(변우석 분)의 절친이자 밴드 이클립스의 리더 백인혁 역을 맡아 배우로서도 주목받았다. 이승협과 변우석은 작품을 통해 처음 만난 사이가 아닌 것으로 알려졌다. 두 사람은 '선재 업고 튀어'에 출연하기 전부터 알고 지낸 사이로, 작품에서는 절친 역할로 호흡을 맞췄다.이승협은 "나는 멤버들의 말을 잘 들어주는 '멤버바라기' 보스"라고 자신을 소개한다. 그러나 멤버들의 평가는 달랐다. 보컬 유회승은 이승협을 두고 "자기가 하고 싶은 것만 다 하는 독불장군"이라고 폭로한다. 기타리스트 차훈 역시 "이승협은 독재자"라고 거들며 리더의 평소 모습을 전한다.이승협은 "절대 아니다"라며 부인하지만, 멤버들이 겪은 일화가 잇따라 공개된다. 새벽 4시가 넘은 시간에도 단체 대화방에 셀카와 메시지를 연이어 보내는가 하면, 자신이 하고 싶은 일에는 멤버들의 동참을 적극적으로 요구하면서 정작 이들의 제안에는 별다른 반응을 보이지 않았다고.연습을 향한 열정도 남달랐다. 이승협은 합주실 벽면에 '엔플라잉은 더 힘들어야 해요'라는 현수막을 걸어두는가 하면 연습에 지친 멤버들에게 "안 힘들지?"라고 물으며 대답을 유도한다.이를 지켜보던 김숙은 "무조건 승협이 없는 단톡방이 존재한다"고 예상한다. 이승협은 "저는 멤버들을 믿는다. 절대 그렇지 않다"고 반박하지만 이내 "어쩐지 애들 답장이 늦더라"라며 씁쓸해한다. 방송에서는 엔플라잉의 신곡 '잔불' 무대도 공개된다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr