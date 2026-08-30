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그룹 이즈나가 일본 데뷔 프로모션 일정 참석 차 30일 오전 김포국제공항을 통해 도쿄로 출국했다.
이즈나, 일본 데뷔 프로모션 출국길
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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