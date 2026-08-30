홈 연예가화제 이즈나, 일본 데뷔 프로모션 출국길 입력 2026.08.30 07:42 수정 2026.08.30 07:42 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 이즈나가 일본 데뷔 프로모션 일정 참석 차 30일 오전 김포국제공항을 통해 도쿄로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 안희연, 드디어 결단 내렸다…"장녀 사퇴 할 것" 폭탄발언→하석진과 이별 ('사랑이') '하다하다 사주까지' 박위, 'CCTV 공개' 후폭풍…강연료→학폭 의혹까지 '일파만파' "누굴 죽였을까" 유승호, 미스터리 정체 밝힐까…섬뜩한 미소에 시청률 '6.7%→7.9%' 상승 ('재벌X형사2') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT