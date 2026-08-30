이미지 크게보기 사진 = MBN ‘김주하의 데이앤나잇’

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‘김주하의 데이앤나잇’ 배우 임현식이 주식 투자 경험에 대해 전했다.29일 방송된 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’에는 영화 ‘호프’의 신스틸러 임현식과 황석정이 게스트로 출연했다.주식 이야기에 임현식은 25년 전으로 기억을 돌렸다. “25년 전 조선업 관련 주식을 샀다”며 “그 주식을 사놓고 잊고 지내다가 어느 날 신문을 보니까 내가 만 원에 산 주식이 2500원이 됐더라. 그래서 주식은 나와 맞지 않는다고 생각했다”고 당시를 회상했다.그로부터 2년 전 다시 전기 회사 주식을 매수한 배경도 설명했다. 증권회사에 있는 지인에게 “앞으로 그쪽 계통이 좋을 것 같다고 해서 은행에 돈 찾으러 갔다가 냅다 매수했다”는 것.임현식은 “한 주당 25만 원에 샀는데 1년 동안 조금씩 내려가기만 하더라”며 당시 주가 흐름을 짚었다. 이어 “‘이거 큰일 나겠구나’ 싶어서 1년 반~2년 전에 팔았다”고 당시 판단을 돌이켰다.문제는 그다음이었다. 임현식은 “그런데 나중에 계속 빨간불들이 켜지고 난리가 났더라”고 털어놨다. 자신이 매도한 뒤 해당 회사의 주가가 “(한 주당)25만 원에서 270만 원으로 올랐다”고 덧붙였다.임현식은 그때의 심정을 두고 “그때 나같은 인간이 살아서 뭐하랴 싶었다”고 토로했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr