10월4일 콘서트를 여는 가수 조관우의 포스터/사진 = 윤스토리엔터테인먼틑

가수 조관우가 올가을 단독 콘서트로 관객과 만난다.조관우는 오는 10월 4일 부천시민회관 대공연장에서 2026 조관우 MUSIC 콘서트 '가을의 기적'을 개최한다.이번 공연은 '그가 노래하는 순간, 당신의 가을이 기적이 됩니다'라는 주제로 마련됐다. 그리움이 노래가 되고, 관객들의 크고 작은 사연이 음악을 통해 위로받는 시간을 선사하겠다는 취지를 담았다.공연에서는 조관우의 EP 앨범 '가을의 기적' 수록곡을 비롯해 '늪', '길', '꽃밭에서', '영원' 등 대표곡을 만나볼 수 있다. 드라마 '마이걸' OST '상어를 사랑한 인어'와 비지스(Bee Gees)의 'Love You Inside Out'(러브 유 인사이드 아웃) 등도 선곡해 조관우 특유의 음악 세계를 펼쳐낼 예정이다.특히 진성과 가성을 넘나드는 조관우의 독특한 음색과 섬세한 감성을 라이브로 들려주며 깊어가는 가을에 어울리는 무대를 완성한다.조관우 측은 "이번 공연을 관람하는 모든 분에게 위로의 시간이 되길 바란다"고 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr