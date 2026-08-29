사진= 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호' 캡처

사진= 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호' 캡처

유튜버 박위가 KTX 하차 도중 발생한 낙상 사고 CCTV를 공개한 뒤 사회복무요원을 과도하게 겨냥했다는 비판을 받는 가운데 사고 직후 SNS에 올려진 사진과 문구가 드러나 논란이 한층 커졌다.기자 출신 유튜버 이진호가 운영하는 유튜브 채널 '연예 뒤통령이진호'에서는 '박위 KTX 사고 후 올린 뜻밖의 심경글.. '사탄' 결국 공익 저격이었을까?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 연예기자 출신 유튜버 이진호는 박위가 사고를 당한 지난 14일 낮 12시경 이후인 같은 날 오후 열차 안에서 촬영한 셀카 사진을 공개했다.이진호는 "박위가 사고 이후 광복절 휴무로 병원을 가지 못해 두려움 속에서 침상에 누워 지냈다고 밝혀온 것과 달리 사진 속 표정이 매우 밝아 정말 심각한 부상을 입은 상태였는지 의문이 남는다"고 지적했다.사진에 덧붙여진 'WE vs SATAN'이라는 문구 역시 커다란 의구심을 모았다. 이진호는 "사고 발생 이후 시점에 우리와 사탄의 대결이라는 표현을 올린 점이 그렇다"며 해당 문구가 사고 현장에 있던 사회복무요원이나 코레일 직원을 겨냥한 것인지에 대한 중요성을 강조했다.앞서 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 'CCTV 영상을 공개하는 이유'라는 제목의 영상을 게재했다 역풍을 맞았다.이번 사건의 여파로 박위의 유튜브 채널 구독자 수가 크게 감소하고 예정돼 있던 청년 정책 특강과 토크콘서트 등의 공식 일정이 취소되는 등 여론의 냉담한 반응이 이어졌다.나아가 과거 방송 시상식 도중 경사로 부재를 언급했던 장면까지 다시금 조명받는 상황 속에서 무분별한 과거 파묘와 비난을 우려하는 목소리도 함께 나타났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr